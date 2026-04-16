La política de vacunación de Maryland «se guiará por la ciencia»

A partir del 1 de julio, Maryland determinará qué vacunas deben administrarse, dejando de depender de las agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La Ley de Vacunación, firmada el martes por el gobernador Wes Moore, autoriza al secretario de salud de Maryland a establecer recomendaciones sobre inmunizaciones, exámenes de detección y servicios preventivos. También exige que las compañías de seguros cubran las vacunas avaladas por el estado.

Esta legislación surge tras la decisión tomada en enero por los CDC de reducir el número de vacunas infantiles de rutina de 17 a 11, y de reclasificar otras como recomendaciones para casos de alto riesgo o casos específicos.

La oficina del gobernador indicó que el estado dará prioridad a las recomendaciones de grupos como la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, en lugar de las de las agencias federales.

“La política de vacunación de Maryland se basará en la ciencia, no en teorías conspirativas de internet”, declaró el gobernador Moore en una publicación en redes sociales . “Protegeremos a nuestra gente, independientemente de cómo hayan votado en las últimas elecciones”.

Los críticos advierten que la ley podría generar confusión entre los padres que intentan tomar decisiones sobre la atención médica de sus hijos, y que los grupos de defensa no deberían ser elevados al nivel de las agencias federales.