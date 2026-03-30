Las bicicletas eléctricas pueden ser rápidas y peligrosas

El joven de 14 años iba en una bicicleta eléctrica a una velocidad estimada de 40 km/h cuando atropelló a Janet Stotko durante su paseo nocturno, dejándola inconsciente y sangrando en una acera de su barrio en Minnesota.

El accidente de 2024 casi le cuesta la vida a Stotko, quien fue trasladada de urgencia a un hospital con graves lesiones cerebrales, una fractura facial y una perforación del tímpano. Pero tras permanecer conectada a un respirador durante dos días, pasar tres semanas en el hospital y someterse a una cirugía cerebral, sobrevivió, sorprendiendo incluso a sus médicos.

En una revisión médica, contó, sus doctores le dijeron: «¡Guau, no podemos creer que estés aquí!».

Ahora, está presionando para que se aprueben leyes más estrictas que regulen las bicicletas eléctricas con la esperanza de que otros no resulten perjudicados.

Las bicicletas eléctricas ofrecen una alternativa práctica, ecológica y económica a los automóviles, pero su creciente uso está generando preocupación en materia de seguridad . Un estudio de la Universidad de California en San Francisco reveló que las lesiones sufridas por ciclistas de bicicletas eléctricas casi se duplicaron cada año entre 2017 y 2022, y un estudio de la Universidad de California en San Diego mostró que las lesiones en San Diego entre ciclistas de bicicletas eléctricas menores de 18 años aumentaron un 300 % entre 2019 y 2023.

Según la ley federal, la mayoría de las bicicletas eléctricas se consideran vehículos no motorizados, al igual que las bicicletas tradicionales, por lo que los usuarios no necesitan licencia de conducir ni seguro, y tampoco tienen que usar casco. Sin embargo, muchos estados tienen normas más estrictas y las regulaciones varían considerablemente.

Los expertos en salud han pedido nuevas leyes y una mejor aplicación de las regulaciones existentes, y las autoridades en muchos lugares están tomando medidas.

Esto es lo que los usuarios de bicicletas eléctricas deben saber para mantenerse a salvo, tanto ellos mismos como las personas que les rodean.

Este artículo forma parte de la cobertura de AP Be Well, que se centra en el bienestar, la actividad física, la alimentación y la salud mental. Lea más sobre Be Well.

No todas las bicicletas eléctricas son iguales

Muchos estados han adoptado una clasificación de tres niveles para las bicicletas eléctricas: la Clase 1 tiene motores que se activan mientras el ciclista pedalea, con velocidades máximas de 32 km/h; la Clase 2 tiene aceleradores que alcanzan los 32 km/h sin pedalear; y la Clase 3 proporciona asistencia al pedaleo hasta 45 km/h.

Existen versiones más rápidas, a veces llamadas motos eléctricas, que pueden alcanzar los 64 km/h incluso sin pedalear. Muchos estados tratan estas bicicletas como motocicletas, por lo que no se permite su circulación por aceras ni senderos, pero en algunos estados no existen normas específicas para las bicicletas ultrarrápidas.

Como señala John Maa, cirujano general del MarinHealth Medical Center en el norte de California, es una simple cuestión de lógica que el aumento de la velocidad conlleva un aumento de las lesiones.

“Son los principios de Newton, ¿verdad? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado”, dijo Maa.

Aprende dónde puedes y dónde no puedes montar en bicicleta.

Los límites de velocidad, la obligatoriedad del uso del casco y otras normas para las bicicletas eléctricas están cambiando rápidamente, y lo que es legal en una ciudad o estado puede ser ilegal en el siguiente.

La ciudad de Nueva York impuso un límite de velocidad de 24 km/h (15 mph) a todas las bicicletas eléctricas en octubre, y los legisladores de Florida enviaron recientemente al gobernador un proyecto de ley que limita la velocidad de las bicicletas eléctricas a 16 km/h (10 mph) a menos de 15 metros (50 pies) de los peatones. En Connecticut, una ley de octubre exige que todos los ciclistas de bicicletas eléctricas usen casco, y las bicicletas sin pedales equipadas con baterías de más de 750 vatios requerirán una licencia de conducir.

“No solo recibíamos comentarios de fabricantes y usuarios, sino también de ciudadanos preocupados que intentaban compartir la carretera con estas nuevas bicicletas y patinetes eléctricos, y también de las fuerzas del orden, que realmente necesitaban que se establecieran políticas claras”, dijo Christine Cohen, la senadora estatal de Connecticut que impulsó la legislación.

Conoce tu bicicleta

El mercado está repleto de vehículos que difuminan la línea entre una bicicleta eléctrica tradicional y algo más parecido a una motocicleta, y los fabricantes no siempre facilitan la distinción.

Para conocer las capacidades de una bicicleta y dónde se puede circular legalmente con ella, compruebe su velocidad máxima, la potencia del motor y si requiere pedaleo o funciona solo con acelerador. Cualquier bicicleta que no se ajuste a la clasificación de tres categorías podría estar sujeta a la normativa de vehículos a motor, lo que la haría ilegal en algunos carriles compartidos donde se permiten bicicletas eléctricas más lentas.

“Lo primero que siempre les decimos a las personas es que se familiaricen con el producto, lean el manual, vean algunos videos y consulten su modelo específico”, dijo Charles DiMaggio, investigador de salud pública especializado en lesiones y profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Nueva York.

Acudir a una tienda de bicicletas local en lugar de comprar en línea puede ser útil, ya que permite a los ciclistas hacer preguntas, probar la bicicleta y aprender qué es legal y qué no.

Siga las medidas de seguridad tradicionales para bicicletas.

Hospitales y grupos médicos como el Colegio Estadounidense de Cirujanos y la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos han pedido políticas más estrictas y han ofrecido consejos de seguridad.

Ante todo, recalcan la importancia de usar casco. Otros consejos incluyen conducir a la defensiva cerca de los coches, usar luces delanteras y traseras, llevar chalecos reflectantes en la oscuridad y evitar montar en bicicleta bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Los expertos también desaconsejan modificar una bicicleta eléctrica para aumentar su velocidad.

Maa añadió que los usuarios de bicicletas eléctricas deberían considerar usar un casco de motocicleta que cubra el cuello para protegerse de lesiones en la columna vertebral. También aconseja a los padres que se aseguren de que sus hijos puedan montar cómodamente en bicicleta convencional antes de pasar a las bicicletas eléctricas.

“Hay que asegurarse de que se sientan cómodos, que entiendan las normas de circulación, que sepan tomar las curvas, que comprendan el flujo del tráfico y el uso de los carriles bici”, dijo Maa.

Una víctima de Minnesota exige justicia.

Tras resultar herida, Stotko informó al ayuntamiento de su comunidad en Hastings, Minnesota, sobre su accidente para impulsar una ordenanza más estricta. La ciudad accedió, reduciendo la velocidad máxima de las bicicletas eléctricas a 24 km/h en los senderos urbanos, prohibiéndolas en las aceras e imponiendo sanciones.

La policía municipal multó al joven de 14 años por conducir una bicicleta eléctrica siendo menor de edad, pero nadie fue acusado por las lesiones sufridas por Stotko.

“Se trata de asumir la responsabilidad de poseer y utilizar una bicicleta eléctrica”, dijo.