Las escuelas del condado de Howard realizan ajustes para compensar el tiempo perdido

Puede que el tiempo no esté de tu lado, pero tampoco está del todo en tu contra.

Un retraso de dos horas el 3 de marzo frustró los planes del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard para cumplir con los 180 días y 1.170 horas requeridos por Maryland para los estudiantes de secundaria.

Luego, el 16 de marzo, hubo una salida anticipada de tres horas, lo que aumentó el déficit.

Pero el sistema escolar tiene un plan para solucionar eso, y puede que te sorprenda.

Estudiantes, prepárense para llegar a la escuela dos minutos antes a partir del 4 de mayo.

HCPSS lo describe así:

Lunes 8 de junio: Inicialmente programado como una salida tres horas antes, ahora será un día completo para todos los estudiantes.

A partir del lunes 4 de mayo, la jornada escolar de los estudiantes de secundaria comenzará a las 7:48 a. m., dos minutos antes de la hora actual de inicio, las 7:50 a. m. Esto añadirá un total de 1 hora y 4 minutos al calendario escolar para las escuelas secundarias. El horario de recogida de autobuses escolares no se verá afectado, y las escuelas primarias y secundarias no tendrán jornada escolar extendida.

“Esta solución minimiza las molestias y preserva las celebraciones culturales y religiosas que siguen en el calendario escolar 2025-2026”, indicó el sistema en un comunicado.

“Además, tras la decisión previa de abrir las escuelas y oficinas el lunes 6 de abril, esta solución no supone ningún cambio adicional para las vacaciones de primavera.”

Los calendarios actualizados están disponibles en línea .