Jóvenes protestan contra ICE y recrean redadas de inmigración en la plataforma de juegos en línea Roblox

Roblox , la plataforma de juegos en línea increíblemente popular entre niños y adolescentes , es el «universo virtual definitivo» donde los usuarios pueden «ser todo lo que imaginen», según su sitio web. Recientemente, algunos jóvenes se han imaginado como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Algunos usuarios se han puesto el equipo de ICE y han realizado incursiones en un popular juego de rol de Roblox. Otros jóvenes de la plataforma han salido a las calles virtuales con carteles en las manos de sus avatares en señal de protesta, expresando sentimientos como «Odiamos a ICE» (todos los carteles están libres de groserías, por supuesto, que están prohibidas en Roblox).

Una cuenta de TikTok que comparte videos de estas recreaciones y protestas de incursiones ha acumulado millones de visitas en las últimas semanas. Gran parte de la jugabilidad de las incursiones parece tener lugar en un servidor privado dentro del juego de rol Brookhaven, uno de los juegos más populares y jugados de Roblox.

Las protestas contra el ICE y las recreaciones de redadas de inmigración en el vasto mundo de Roblox no son nuevas. Videos de este tipo de comportamiento en la plataforma de juegos aparecieron en redes sociales el verano pasado, durante las protestas «Sin Reyes» en todo el país, principalmente como respuesta al aumento de la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, el resurgimiento de este tipo de contenido en redes sociales y dentro del juego sugiere que los jóvenes están respondiendo a la operación migratoria del gobierno en Minnesota y a la fuerte resistencia que han encontrado por parte de los manifestantes.

Este comportamiento, en particular las protestas digitales, podría ser una forma saludable para que niños y adolescentes afronten las noticias que ven sobre la aplicación de la ley migratoria, según Giovanni Ramos, profesor adjunto de ciencias clínicas en la Universidad de California, Berkeley. Sin embargo, simular las redadas podría ser más preocupante, ya que contraviene las propias normas de Roblox.

Un portavoz de Roblox declaró el viernes que las recreaciones de las redadas de inmigración infringen las normas comunitarias de la plataforma y que la compañía toma medidas inmediatas contra los usuarios que incumplen dichas políticas. Las directrices de usuario establecen que Roblox prohíbe el contenido que «recree eventos sensibles específicos del mundo real, se burle de las víctimas de dichos eventos, apoye, glorifique o promueva a los perpetradores o sus consecuencias, o se aproveche de estos eventos con fines comerciales».

Roblox utiliza un enfoque multidimensional para hacer cumplir las normas de la comunidad, combinando moderadores humanos, informes de usuarios y modelos avanzados de IA. En su comunicado, la compañía instó a los usuarios a denunciar cualquier comportamiento o contenido que infrinja las normas de la comunidad para que se pueda investigar y tomar medidas inmediatas.

“Ningún sistema es perfecto, pero trabajamos para fortalecer la protección de nuestros usuarios todos los días”, dijo el portavoz.

Ramos dijo que estas recreaciones virtuales de redadas podrían “minimizar el impacto emocional que experimentan los jóvenes inmigrantes al estar expuestos a este factor estresante crónico” y podrían estar invalidando las emociones de los niños que se ven especialmente afectados si las redadas se consideran material para bromas.

Aun así, cree que, en muchos casos, quienes asumen el papel de agentes de inmigración en la plataforma y realizan redadas podrían hacerlo simplemente por curiosidad. «Podrían ser jóvenes que exploran lo que ven en las noticias o lo que oyen a los adultos hablar en casa e intentan comprender esas experiencias», dijo Ramos.

Las protestas y manifestaciones en Roblox también podrían ser una forma en que los niños buscan apoyo social, añadió Ramos. Están «creando comunidad y conectando con personas que están pasando por situaciones similares y que podrían comprender sus experiencias emocionales», dijo.

Ese tipo de conexión es valiosa y no debe ignorarse, dijo Ramos. «Puede ser un verdadero salvavidas».