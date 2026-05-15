Dos residentes de Maryland expuestos al hantavirus

Funcionarios indicaron que la posible exposición está relacionada con un vuelo en el que viajaba un pasajero vinculado al crucero donde se identificó originalmente el brote de hantavirus.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que los dos residentes de Maryland no estuvieron a bordo del crucero y que están siendo observados únicamente como medida de precaución. El Departamento de Salud de Maryland señaló que el riesgo para el público sigue siendo extremadamente bajo.

Expertos médicos explicaron que los síntomas del hantavirus pueden aparecer entre cuatro y 42 días después de la exposición, razón por la cual continúan monitoreando a las personas que pudieron haber tenido contacto con el virus. Asimismo, las autoridades aclararon que las personas sin síntomas no son consideradas contagiosas.

Maryland no ha reportado casos de hantavirus desde 2019, y ninguno de ellos estuvo relacionado con la cepa Andes. Según el Departamento de Salud de Maryland, la transmisión entre personas es poco común y generalmente ocurre únicamente tras un contacto cercano y prolongado con una persona infectada o con sus fluidos corporales.

La mayoría de los casos de hantavirus reportados en Estados Unidos están asociados con la exposición a roedores. El virus Andes, detectado principalmente en Sudamérica, es considerado inusual debido a su limitada capacidad de propagación entre humanos.

Autoridades de salud señalaron que la situación actual es consistente con lo que los expertos normalmente esperarían de este tipo de virus y subrayó que no hay motivo para alarmarse.

El virus no se transmite fácilmente entre personas, explicaron las autoridades de salud, En brotes anteriores relacionados con el virus Andes, los contagios generalmente ocurrieron entre personas que tuvieron contacto cercano y prolongado con alguien infectado. No se propaga con la facilidad de enfermedades como el COVID-19 o la gripe.

Las autoridades de salud pública informaron que al menos 10 casos confirmados o sospechosos de hantavirus han sido vinculados al brote en el crucero, incluidos tres fallecimientos.