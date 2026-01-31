Por temor al ICE, los nativos americanos se apresuran a demostrar su derecho a pertenecer a EEUU

Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inundó Minneapolis, Shane Mantz sacó su tarjeta de ciudadanía de la Nación Choctaw de una caja en su tocador y la deslizó en su billetera.

Algunos desconocidos confunden al gerente de la empresa de control de plagas con un latino, dijo, y teme quedar atrapado en redadas de ICE.

Al igual que Mantz, muchos nativos americanos portan documentos tribales que acreditan su ciudadanía estadounidense en caso de que sean detenidos o interrogados por agentes federales de inmigración. Por eso, docenas de las 575 naciones indígenas reconocidas a nivel federal están facilitando la obtención de identificaciones tribales. Están eliminando las tarifas, reduciendo la edad de elegibilidad (de 5 a 18 años en todo el país) y agilizando la impresión de las tarjetas.

Es la primera vez que las identificaciones tribales se han utilizado ampliamente como prueba de ciudadanía estadounidense y protección contra la aplicación de la ley federal, dijo David Wilkins, un experto en política y gobierno nativo de la Universidad de Richmond.

«No creo que haya nada históricamente comparable», dijo Wilkins. «Me resulta terriblemente frustrante y desalentador».

Mientras los nativos americanos de todo el país se apresuran a conseguir documentos que prueben su derecho a vivir en Estados Unidos, muchos ven una amarga ironía.

“Como los primeros habitantes de esta tierra, no hay razón para que se cuestione la ciudadanía de los nativos americanos”, dijo Jaqueline De León, abogada principal del Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos, una organización sin fines de lucro, y miembro de Isleta Pueblo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un correo electrónico que “nuestros agentes están debidamente capacitados para determinar la extranjería y la deportabilidad”.

Según la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, las fuerzas del orden del DHS utilizan la ‘sospecha razonable’ para realizar arrestos. La Corte Suprema nos dio la razón recientemente en esta cuestión, decía el correo electrónico.

En septiembre, la Corte Suprema permitió a los agentes de ICE utilizar la raza y etnicidad aparentes de una persona como factor para decidir si detenerla.

La identidad nativa en una nueva era de miedo

Desde mediados y finales del siglo XIX, el gobierno estadounidense ha mantenido registros genealógicos detallados para estimar la proporción de «sangre indígena» de los nativos americanos y determinar su elegibilidad para recibir atención médica, vivienda, educación y otros servicios que les corresponden en virtud de las responsabilidades legales federales. Estos registros también se utilizaron para apoyar los esfuerzos federales de asimilación y socavar la soberanía tribal, las tierras comunales y la identidad.

A finales de la década de 1960, muchas naciones tribales comenzaron a emitir sus propios documentos de identificación. En las últimas dos décadas, las tarjetas de identificación tribales con fotografía se han vuelto comunes y pueden usarse para votar en las elecciones tribales, para demostrar la elegibilidad laboral en Estados Unidos y para viajes aéreos nacionales.

Alrededor del 70% de los nativos americanos viven actualmente en áreas urbanas, incluidas decenas de miles en las Ciudades Gemelas , una de las poblaciones nativas urbanas más grandes del país.

Allí, a principios de enero, un alto funcionario del ICE anunció “la mayor operación de inmigración de la historia”.

Agentes enmascarados y fuertemente armados que viajaban en caravanas de camionetas todoterreno sin identificación se volvieron comunes en algunos barrios. Para esta semana, más de 3400 personas habían sido arrestadas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al menos 2000 agentes del ICE y 1000 de la Patrulla Fronteriza estaban desplegados sobre el terreno.

Representantes de al menos 10 tribus viajaron cientos de kilómetros hasta Minneapolis, cuna del Movimiento Indígena Americano , para aceptar solicitudes de identificación de sus miembros. Entre ellos se encontraban la Banda Lac Courte Oreilles de Ojibwe de Wisconsin, la Banda Sisseton Wahpeton Oyate de Dakota del Sur y la Banda Turtle Mountain de Chippewa de Dakota del Norte.

Faron Houle, ciudadano de Turtle Mountain, renovó su tarjeta de identificación tribal y obtuvo la primera de su hijo adulto joven y de su hija.

“Uno simplemente se pone nervioso”, dijo Houle. “Creo que los agentes de ICE están, en cierta medida, discriminando racialmente a la gente, incluyéndome a mí”.

Los eventos en cafeterías del centro, salones de hotel y en el Centro Indígena Americano de Minneapolis ayudaron a los ciudadanos tribales urbanos a conectarse y compartir recursos, dijo Christine Yellow Bird, quien dirige la oficina satélite de la Nación Mandan, Hidatsa y Arikara en Fargo, Dakota del Norte.

Yellow Bird realizó cuatro viajes a Minneapolis en las últimas semanas, recorriendo casi 2.000 millas con su Chevy Tahoe 2017 para ayudar a los ciudadanos de las Ciudades Gemelas que no pueden hacer el largo viaje a su reserva.

Yellow Bird dijo que siempre lleva consigo su identificación tribal.

«Estoy orgullosa de quién soy», dijo. «Nunca pensé que tendría que cargar con eso por mi propia seguridad».

Algunos nativos americanos dicen que ICE los está acosando

El año pasado, el presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, declaró que varios ciudadanos tribales denunciaron haber sido detenidos por agentes del ICE en Arizona y Nuevo México. Él y otros líderes tribales han recomendado a los ciudadanos que lleven consigo identificaciones tribales en todo momento.

En noviembre pasado, Elaine Miles, miembro de las Tribus Confederadas de la Reserva Indígena Umatilla en Oregón y actriz conocida por sus papeles en “Northern Exposure” y “The Last of Us”, dijo que fue detenida por oficiales de ICE en el estado de Washington que le dijeron que su identificación tribal parecía falsa.

La tribu Oglala Sioux prohibió esta semana al ICE el acceso a su reserva en el suroeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska, una de las más grandes del país.

La tribu sioux de Standing Rock, de Dakota del Norte y Dakota del Sur, informó que un miembro fue detenido en Minnesota el fin de semana pasado. Peter Yazzie, de origen navajo, declaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestó y lo retuvo durante varias horas la semana pasada en Phoenix.

Yazzie, un obrero de la construcción de la cercana Chinle, Arizona, dijo que estaba sentado en su auto en una gasolinera preparándose para un día de trabajo cuando vio a agentes de ICE arrestar a unos hombres latinos. Los agentes pronto se centraron en Yazzie, lo empujaron al suelo y registraron su vehículo, dijo.

Dijo que les indicó dónde encontrar su licencia de conducir, su certificado de nacimiento y un Certificado Federal de Grado de Sangre Indígena. Yazzie comentó que el auto en el que viajaba estaba registrado a nombre de su madre. Los oficiales dijeron que los nombres no coincidían, añadió, y lo arrestaron, lo llevaron a un centro de detención cercano y lo retuvieron durante unas cuatro horas.

Es una sensación desagradable. Te hace sentir menos humano. Saber que la gente ve tus rasgos y te tiene tan mal —dijo.

El DHS no respondió a preguntas sobre el arresto.

Mantz, ciudadano de la Nación Choctaw, dijo que dirige operaciones de control de plagas en los vecindarios de Minneapolis donde hay agentes de ICE activos y que no sale de casa sin sus documentos de identificación tribal.

Asegurarlos para sus hijos es ahora una prioridad.

“Me da algo de tranquilidad. Pero al mismo tiempo, ¿por qué tenemos que llevar estos documentos?”, dijo Mantz. “¿Quiénes son ustedes para pedirnos que demostremos quiénes somos?”