Elon Musk une sus negocios de cohetes e inteligencia artificial en una sola empresa

Elon Musk está uniendo sus proyectos de exploración espacial e inteligencia artificial en una sola compañía antes de lo que se espera sea una oferta pública inicial masiva para el negocio a finales de este año.

Su empresa de cohetes, SpaceX, anunció el lunes la adquisición de xAI para ayudar al hombre más rico del mundo a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial. El acuerdo combinará varias de sus ofertas, incluyendo su chatbot de IA Grok , su empresa de comunicaciones por satélite Starlink y su empresa de redes sociales X.

Musk ha hablado repetidamente sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnología que permita que los centros de datos operen en el espacio. Cree que esto ayudará a superar el problema de los altos costos de electricidad y otros recursos necesarios para construir y operar sistemas de IA en la Tierra.

Es un objetivo que Musk sugirió en su anuncio del acuerdo y que podría ser más fácil de alcanzar con una empresa combinada.

«A largo plazo, la IA basada en el espacio es obviamente la única forma de escalar», escribió Musk en el sitio web de SpaceX el lunes, y luego agregó en referencia a la energía solar: «¡Siempre hace sol en el espacio!».

Musk dijo en su anuncio que estima que “dentro de 2 a 3 años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio”.

SpaceX competirá en ese ámbito con Google, que está trabajando en un proyecto de investigación llamado Proyecto Suncatcher que equiparía satélites alimentados con energía solar con chips informáticos de inteligencia artificial, con un prototipo que podría lanzarse el año próximo.

Pero la predicción de Musk de un futuro cercano con supercomputadoras de inteligencia artificial basadas en el espacio no es compartida por muchas otras empresas que construyen centros de datos, incluida Microsoft.

«Me sorprendería que la gente se mudara de la Tierra a la órbita baja», dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, a The Associated Press el mes pasado , cuando se le preguntó sobre las alternativas a la construcción de centros de datos en Estados Unidos en medio de la creciente oposición de la comunidad.

Musk ya se enfrenta a una dura competencia en el sector de la inteligencia artificial, donde se ha esforzado por competir con rivales como OpenAI, que también está trabajando para salir a bolsa. La aversión de Musk hacia OpenAI, empresa que ayudó a fundar hace más de una década, es parte de lo que lo impulsó a fundar xAI en 2023 y a desarrollar la alternativa a ChatGPT, a la que llamó Grok.

Musk tiene planes igualmente ambiciosos para Tesla mientras intenta hacer girar una empresa con ventas de automóviles en disminución para centrarse más en taxis autónomos y robots humanoides, impulsados ​​por inteligencia artificial.

Tesla anunció recientemente una inversión de 2 mil millones de dólares en xAI.

Musk ya ha utilizado su control sobre varias empresas para combinar operaciones. Tesla compró SolarCity hace una década. Y recientemente, hizo que xAI adquiriera su plataforma de redes sociales X, antes llamada Twitter.

En los últimos meses han aumentado los comentarios en Wall Street sobre la posibilidad de que el multimillonario siga fusionando sus numerosas empresas en una gigantesca Musk Inc., y algunos inversores especulan que Tesla también podría fusionarse con SpaceX.

La revista Forbes estima el patrimonio neto de Musk en 768 mil millones de dólares. También posee una empresa de implantes cerebrales llamada Neuralink y una empresa de excavación de túneles llamada Boring Company.

Los términos de la compra de xAI por parte de SpaceX no fueron revelados. Entre los inversores externos en las empresas se encuentra un fondo en el que participa Don Jr., hijo del presidente Donald Trump. Esta firma, 1789 Capital, ha invertido más de mil millones de dólares en varias empresas de Musk durante el último año, incluyendo SpaceX, xAI y X, según el proveedor de datos Pitchbook, aunque ya ha liquidado algunas de ellas.

Mientras busca centros de datos espaciales, xAI también avanza rápidamente para expandirse en la Tierra. El mes pasado, las autoridades de Mississippi anunciaron que la compañía invertirá 20 000 millones de dólares en la construcción de un centro de datos cerca de la frontera del estado con Tennessee.

El centro de datos, llamado MACROHARDRR, probablemente un juego de palabras con el nombre de Microsoft, será el tercero en el área metropolitana de Memphis.

Musk también espera que la compañía combinada pueda eventualmente ayudar a alcanzar otro objetivo del que ha hablado durante mucho tiempo: la necesidad de colonizar otros planetas en caso de que haya un desastre natural o un desastre provocado por el hombre en la Tierra.

Al hablar en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, Musk reflexionó sobre la humanidad como una “pequeña vela en una vasta oscuridad, una pequeña vela de conciencia que podría apagarse fácilmente”.