Spanberger pone fin al acuerdo con ICE que involucra a la Policía Estatal de Virginia y a los oficiales penitenciarios

La gobernadora Abigail Spanberger puso fin formalmente a un acuerdo con el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos que permitía a los agentes de la Policía Estatal de Virginia y a los oficiales del Departamento de Correcciones de Virginia ayudar al ICE.

El acuerdo —que surgió de la administración del gobernador Glenn Youngkin— había colocado efectivamente a las fuerzas del orden estatales bajo control y supervisión federal para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración civil.

Poner fin a los acuerdos fue una promesa de campaña de Spanberger el año pasado cuando dijo que encargar a las fuerzas de seguridad estatales y locales que ayudaran con la aplicación de la ley federal era un » mal uso de esos recursos «.

Dijo que preferiría que las fuerzas del orden se centraran en sus tareas principales en lugar de servir como agentes del ICE.

La Orden Ejecutiva 12 se basa en su orden ejecutiva del primer día que le dio la opción de finalizar el acuerdo que la Orden 12 ahora rescinde.

La orden ordena a todas las agencias policiales estatales que revisen las políticas, la capacitación y las prácticas para garantizar que se alineen con los estándares de protección de la vida humana y que «no participen en una vigilancia basada en el miedo, teatro de aplicación de la ley o acciones que creen barreras para las personas que buscan ayuda en su momento de necesidad».

Spanberger mencionó las conversaciones nacionales sobre las tácticas del ICE en una reunión con los medios el miércoles. Dado que la administración del presidente Donald Trump ha centrado excesivamente la atención de la agencia en Minneapolis en las últimas semanas, ciudadanos estadounidenses como Renee Good y Alex Pretti han sido asesinados por agentes.

«Creo que esto ha puesto el debate en primer plano», dijo Spanberger sobre cómo sus muertes ayudaron a inspirar su nueva orden.

Basándose en su propia experiencia en la aplicación de la ley, enfatizó que la orden tiene como objetivo reforzar la responsabilidad, el servicio público y la seguridad.

“Creo que es sumamente importante asegurarnos de celebrar, honrar y reconocer la rigurosa investigación, la sólida capacitación y los altísimos estándares que aquí, en la Mancomunidad de Virginia, exigimos a nuestras agencias del orden público”, dijo Spanberger. “Queremos asegurarnos de establecer límites claros sobre lo que se espera de nuestros agentes del orden público”.

Los republicanos, sin embargo, ofrecieron una visión muy diferente.

El senador Glenn Sturtevant, republicano de Chesterfield, dijo el miércoles en reacción que cree que la orden refleja que Spanberger “antepone la política a la seguridad pública”.

A finales del año pasado , la mayoría de las miles de personas detenidas por ICE en Virginia no tenían antecedentes penales.

Ahora que la legislatura y la gobernación de Virginia están bajo control demócrata —en un momento en que el presidente Donald Trump ha puesto la mira en estados liderados por demócratas— los defensores de la inmigración y los grupos de derechos civiles han argumentado que el estado podría convertirse en el próximo punto focal para la aplicación de la ley de ICE.

Algunos legisladores republicanos han sugerido que Trump podría tomar represalias contra Virginia por las acciones de Spanberger. La delegada Karen Hamilton, republicana por Culpeper, especuló en una publicación reciente en redes sociales que el presidente podría retener fondos federales tras la orden anterior de Spanberger relacionada con el ICE, una medida con la que Youngkin amenazó en su momento contra las localidades que se negaran a cooperar con el ICE.

Cuando se le preguntó el miércoles si cree que Trump podría tomar represalias, Sturtevant dijo: «Ya veremos».

“En definitiva”, añadió, “sabemos que tenemos inmigrantes ilegales delincuentes aquí en Virginia. Contamos con las fuerzas del orden federales, cuya función es identificar, encontrar y deportar a estas personas. Hemos estado trabajando constructivamente con esos socios federales para lograrlo”.

Mientras tanto, Spanberger dijo que su orden no prohíbe la cooperación entre las agencias estatales y ICE en circunstancias limitadas, como la participación en grupos de trabajo especiales o cuando ICE presenta órdenes judiciales solicitando asistencia.

“Esa es una delimitación clara”, dijo. “Pero tomar a las fuerzas del orden de Virginia y al personal de las agencias estatales y, básicamente, entregarlos al ICE, es algo que termina hoy”.