¿Dejarías que una IA negocie un contrato de compraventa de automóviles por ti?

Lo único divertido de comprar un coche nuevo es sacarlo del concesionario. Todo lo demás, desde la negociación hasta las constantes llamadas y correos electrónicos, puede ser desde molesto hasta abrumador.

Pero un hombre de DC ha creado un agente de inteligencia artificial que, según él, eliminará las molestias y negociará el mejor trato posible para usted.

Durante décadas, el padre de Zach Shefska vendió autos. Ahora, Shefska, quien vive en Washington D. C., ha colaborado con su padre para crear un programa llamado Car Edge.

Por $50, gestionará todas las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, y realizará todas las negociaciones en línea.

«Es un agente de inteligencia artificial al que le hemos dado toda la información que necesita para convertirse en un negociador experto y contactar a los concesionarios en nombre de un cliente», dijo a WTOP.

“Crea ese alias de correo electrónico. Crea ese alias de número de teléfono, y luego tu agente de IA lo gestiona por ti”, dijo. “Hay un panel donde, como usuario, puedes ver todo lo que está sucediendo y, en última instancia, tomar el control cuando quieras cerrar el trato”.

Lo único que tienes que hacer es explicar el coche que te interesa y el precio que deseas.

“Hemos recopilado todos los datos necesarios para obtener un precio final informado, el precio total, incluyendo las comisiones del concesionario, los impuestos, los extras, etc.”, dijo Shefska. “Estamos tomando esos datos de mercado que tenemos y, en última instancia, los estamos aprovechando en la negociación con el concesionario para reducir el precio en beneficio del cliente”.

Ahora bien, no pienses que puedes fijar un precio y obtener un descuento enorme. Si el precio objetivo que ofreces no es realista, Car Edge te lo hará saber, aunque intentará que funcione. Pero no hay garantía de que así sea.

“En Car Edge, gran parte de lo que hacemos consiste en establecer expectativas realistas para ambas partes, tanto para el consumidor como, obviamente, para el concesionario”, dijo Shefska. “Esta debería ser la transacción más sencilla que haya tenido el concesionario. Es un cliente inteligente. Es un cliente informado. Y, como saben, cobramos por usar este agente de IA, así que obviamente tienen buenas intenciones; no compran este producto para probarlo”.

Shefska dijo que el agente de IA ayuda a nivelar el campo de juego a la hora de comprar o alquilar un vehículo.

“El agente lo representa a usted, a sus mejores intereses, y es un maestro negociador”.

La transacción completa podría completarse en cuestión de horas o incluso en una semana. Pero, según Shefska, normalmente los clientes tardan unos tres días en ver una reducción de unos $1,500 respecto a la cotización original.

“Normalmente, los clientes pasan más de 20 horas en el concesionario, haciendo los trámites finales y todo eso”, dijo Shefska. “Esto pretende reducir ese tiempo significativamente”.