Programa de alimentos sin fines de lucro se preocupa por la creciente necesidad a medida que continúa el cierre del gobierno

Cada mes, más de 680.000 habitantes de Maryland, incluidos 270.000 niños, reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

A medida que avanza el cierre del gobierno, esos beneficios, aproximadamente 180 dólares al mes, tienen fecha de vencimiento.

Si el cierre no termina para finales de este mes y la Administración Trump no toma medidas para aprovechar los fondos de contingencia existentes, como lo exige la ley, los beneficios se suspenderán a partir del 1 de noviembre. Esto significa que los nuevos beneficios del SNAP ya no se depositarán en las tarjetas EBT para que los clientes ayuden a alimentar a sus familias, declaró el Departamento de Servicios Humanos de Maryland en un comunicado de prensa.

En el condado de Montgomery, más de 68,000 residentes son beneficiarios de SNAP; 29,566 de esos beneficiarios son niños.

Craig Rice, director ejecutivo de Manna Food Center, una organización sin fines de lucro en el condado de Montgomery que alimenta entre 5000 y 6000 personas cada mes, dice que sin fondos para SNAP, «eso pone una enorme presión sobre los proveedores de asistencia alimentaria en todo el estado, en todo el país, que realmente están luchando y tratando de resolver las cosas en este momento».

Rice dijo que el cierre del gobierno, junto con los despidos masivos de trabajadores federales, ha provocado una afluencia de personas que piden ayuda.

“Una de las cosas más tristes que vimos el viernes pasado fueron dos militares uniformados que vinieron a nuestra puerta pidiendo ayuda alimentaria”, dijo. “Nunca antes habíamos visto ese tipo de cosas”.

Rice dijo que Manna Food Center no está destinado a ser la principal fuente de alimentos de una familia.

«Cuando se trata de los beneficios de SNAP versus los beneficios de los bancos de alimentos, se supone que solo somos una pequeña parte de esa ecuación», dijo Rice.

La necesidad de asistencia alimentaria ya era un problema constante en el condado de Montgomery, donde Manna ofrece despensas de alimentos en más de 60 escuelas, según Rice. Añadió que esto era así antes de los despidos, el cierre federal y el aumento de precios de los alimentos que muchas familias están experimentando.

Rice, quien fue miembro del Consejo del Condado de Montgomery y delegado estatal en Annapolis, dijo que las presiones económicas son las peores que ha visto, incluso teniendo en cuenta la crisis económica de 2008.

“Tenemos tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo”, dijo.

Citando los altos precios de los alimentos, los recortes de empleos y el impacto de los aranceles en los negocios locales, Rice dijo: «Esto afecta a todos los sectores diferentes, y creo que es ahí donde esta vez es un poco diferente».