“¡Puro Ritmo!” llega al Museo Nacional del Latino Estadounidense

Redacción

Washington Hispanic

El Museo Nacional del Latino Estadounidense de la Smithsonian inaugurará el próximo 18 de abril la exposición “¡Puro Ritmo! The Musical Journey of Salsa”, en la Galería Latina de la Familia Molina, ubicada dentro del Museo Nacional de Historia Americana.

La muestra multimedia, presentada en inglés y español, explora la evolución de la salsa en Estados Unidos a través del ritmo, el movimiento y la herencia cultural compartida. Organizada en cuatro secciones y con cerca de 300 objetos, la exposición recorre sus orígenes desde La Habana hasta ciudades como Nueva York, Washington D. C. y Los Ángeles, destacando su vínculo con procesos históricos como la migración caribeña, el jazz y la influencia afrocubana en géneros como el rock, la música disco y el house.

“‘Puro Ritmo’ narra un capítulo vital de la experiencia estadounidense moldeado por la migración y el intercambio global”, señaló el director del museo, Jorge Zamanillo. “La salsa no es solo un género latino; es una tradición musical estadounidense”.

Uno de los mayores atractivos es la colección dedicada a Celia Cruz, con cinco vestuarios y zapatos icónicos donados por su patrimonio, que se rotarán durante los dos años y medio de duración de la exposición. Las piezas incluyen atuendos desde la década de 1970 hasta diseños más recientes, reflejando su energía escénica.

La exposición también rinde homenaje a figuras clave como Tito Puente y Eddie Palmieri, además de artistas como Arsenio Rodríguez, Ray Barretto y Willie Colón. Asimismo, destaca el papel de Fania Records en la expansión global del género.

Con piezas provenientes de colecciones del Smithsonian y préstamos privados, “¡Puro Ritmo!” también resalta aportes de promotores y productores que impulsaron la salsa a nivel nacional e internacional.

La exposición forma parte del esfuerzo continuo del museo por construir una colección permanente que refleje la riqueza y diversidad de la experiencia latina en Estados Unidos.