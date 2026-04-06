Samsung dejará de ofrecer su aplicación de mensajería

Samsung se despide de su aplicación de mensajería homónima.

Según un anuncio de fin de servicio publicado en el sitio web de soporte de Samsung en Estados Unidos, Samsung Messages dejará de funcionar en julio. Se recomienda a los usuarios afectados de smartphones y otros dispositivos Samsung que, mientras tanto, cambien a Google Messages para mantener una experiencia de mensajería consistente en Android.

Todos los teléfonos Samsung Galaxy funcionan con el sistema operativo Android de Google. Para cambiar a Mensajes de Google, el sitio web de Samsung ofrece instrucciones para descargar la aplicación desde la Play Store, si aún no está instalada, y configurarla como predeterminada. Algunos usuarios también recibirán una notificación dentro de la aplicación para guiarlos durante el proceso.

Samsung afirma que el cambio a Google Messages dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las últimas funciones de inteligencia artificial de Google Gemini, que incluyen una función experimental llamada «Remix» para generar imágenes durante las conversaciones y sugerencias de respuesta basadas en IA, así como la posibilidad de compartir fotos de mayor calidad entre dispositivos Android y Apple iOS a través de mensajes compatibles con RCS.

Los usuarios de versiones anteriores de Android (Android 11 o anteriores) no se verán afectados por el fin de Samsung Messages, según indicó la compañía. Para comprobar qué versión de Android tiene su dispositivo Samsung, abra la aplicación Ajustes, pulse en «Información del software» y desplácese hasta «Versión de Android».

Mientras tanto, los propietarios de la última línea Galaxy 26 de Samsung y otros teléfonos más recientes no pueden descargar la aplicación Samsung Messages desde la Galaxy Store hoy.

Samsung Messages dejará de funcionar en todos los dispositivos tras su descontinuación oficial en julio, según informó la compañía. Samsung indicó que los usuarios pueden consultar la aplicación para conocer la fecha exacta en que el servicio dejará de estar disponible.

Fuera de Estados Unidos, Samsung no respondió de inmediato a una solicitud de información adicional sobre si sus directrices para Samsung Messages eran las mismas a nivel mundial.