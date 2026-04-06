AP afirma que ofrecerá indemnizaciones por despido voluntario

La agencia Associated Press anunció el lunes que ofrecerá indemnizaciones por despido voluntario a un número indeterminado de sus periodistas radicados en Estados Unidos, como parte de una estrategia para alejarse del periodismo impreso que ha sostenido a la compañía desde mediados del siglo XIX.

La agencia de noticias se está centrando cada vez más en el periodismo visual y en el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, especialmente a través de empresas que invierten en inteligencia artificial, para hacer frente al colapso económico de muchos medios de comunicación tradicionales. Si bien antes representaban la mayor parte de los ingresos de AP, las grandes empresas periodísticas ahora constituyen el 10% de sus ganancias.

“No somos una empresa periodística y no lo hemos sido desde hace bastante tiempo”, dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de AP, en una entrevista.

A pesar de los cambios —la empresa ha duplicado el número de videoperiodistas que emplea en Estados Unidos desde 2022—, aún persisten vestigios de una estructura de personal diseñada principalmente para proporcionar noticias a periódicos y emisoras de radio y televisión en los distintos estados.

Eso tiene sus raíces en la historia estadounidense; la AP fue fundada a mediados del siglo XIX por periódicos de Nueva York que buscaban compartir los costos de informar fuera de su territorio inmediato.

Se desconoce el número exacto de reducciones de personal.

El número de periodistas de AP que perderán sus empleos es incierto, en parte intencionalmente. AP no revela cuántos periodistas emplea, aunque cuenta con una importante presencia internacional además de su personal en Estados Unidos.

Pace afirmó que el objetivo de AP es reducir su plantilla global en menos del 5 %. La Alianza de Marketing y Medios estimó que AP contaba con 3700 empleados, pero no quedó claro cuándo se realizó dicha estimación.

Dado que las indemnizaciones por despido voluntario se ofrecen ahora solo a periodistas estadounidenses, es lógico pensar que el recorte en ese sector será superior al 5 %. Según Pace, si habrá despidos o no dependerá de cuántas personas acepten la oferta.

Contactada el lunes, la News Media Guild, que representa a los periodistas de AP, no hizo comentarios inmediatos sobre el plan.

En los últimos cuatro años, los ingresos de AP procedentes de los periódicos han disminuido un 25%. Gannett y McClatchy, dos de las mayores editoriales de periódicos tradicionales, dejaron de publicar anuncios de AP en 2024.

En los últimos días, la empresa se enteró de que Lee Enterprises, editora de periódicos como The Buffalo News, el St. Louis Post-Dispatch y el Richmond Times-Dispatch, está buscando rescindir anticipadamente un contrato que vence a finales de 2026.

Pace afirmó que el plan de adquisición ya estaba en marcha antes de conocer la historia de Lee Enterprises. «A principios de este año decidimos que debíamos ser más audaces en esta transformación», declaró.

Un enfoque aún mayor en las noticias más importantes del día.

Además de la transición a mayores capacidades de video, la AP está desplegando equipos de respuesta rápida donde los miembros del personal, sin importar su ubicación geográfica, contribuyen a las noticias más importantes del día, afirmó. La AP está asignando más periodistas a las secciones locales para dar primicias sobre temas de interés para sus clientes. Sin embargo, mantiene su compromiso de tener presencia en los 50 estados.

“AP no está en problemas”, dijo Pace. “Estamos realizando estos cambios desde una posición de fortaleza, pero lo hacemos ahora para reconocer la evolución de nuestra base de clientes”.

Actualmente, esos clientes están dominados por empresas de radiodifusión, digitales y tecnológicas, lo que ilustra de dónde obtiene la gente las noticias. La AP ha experimentado un crecimiento del 200 % en los ingresos provenientes de empresas tecnológicas en los últimos cuatro años, según Kristin Heitmann, vicepresidenta sénior y directora de ingresos.

La AP fue una de las primeras agencias de noticias en llegar a un acuerdo con una empresa de IA, firmando en 2023 un contrato de arrendamiento de parte de su archivo de texto con OpenAI para el desarrollo de sus capacidades. El año pasado, la AP se lanzó en Snowflake Marketplace para licenciar datos directamente a empresas que desarrollan sus propios sistemas. Asimismo, ha creado AP Intelligence, una división dedicada a la venta de datos a los sectores financiero y publicitario, entre otros.

El año pasado, Google firmó un contrato con AP para difundir noticias a través del chatbot Gemini, el primer acuerdo del gigante tecnológico con un medio de comunicación.

“Si se les ocurre alguna gran empresa tecnológica”, dijo Heitmann, “seguro que es cliente nuestro”.

Los mercados de predicciones ahora forman parte del panorama para AP.

El mes pasado, la AP acordó vender datos de las elecciones estadounidenses a Kalshi, el mercado de predicciones más grande del mundo.

La larga trayectoria de AP en el recuento y análisis de datos electorales es otra área de crecimiento; la compañía experimentó un aumento del 30 % en clientes entre los ciclos electorales de 2020 y 2024. El año pasado recibió un impulso adicional cuando ABC, CBS, NBC y CNN se unieron al servicio.

La empresa, tradicionalmente mayorista de noticias para otras compañías, también ha visto un creciente interés en su producto directo al consumidor, apnews.com, que genera ingresos a través de publicidad y donaciones.

Los nuevos horizontes comerciales no indican un debilitamiento de los estándares de AP en cuanto a la rapidez, precisión e imparcialidad de las noticias, afirmaron los directivos. «Al contrario, esto hace aún más importante que conservemos estos valores durante la transición», declaró Pace.

Según explicó, la AP está probando nuevas formas de verificación de datos, incluido el uso de vídeo, y recurriendo cada vez más a la comparecencia pública de sus periodistas para que expliquen cómo obtuvieron determinadas noticias.

“Creo que la autenticidad, y el hecho de que puedas asociar a una persona real que suele tener mucha experiencia y un profundo conocimiento de su trabajo… genera más credibilidad”, dijo. “Estamos intentando adoptar eso porque creo que es vital cuando hay tanta desinformación circulando”.