Un hongo modificado con veneno de araña y escorpión podría ser clave para detener a los mosquitos que propagan enfermedades

Los mosquitos son una gran molestia en la región de Washington D. C., pero extremadamente mortales en otras partes del mundo. Y lo único que les gusta más que reproducirse es picarte.

Los investigadores de Maryland pueden haber descubierto una forma de volver su afinidad por la reproducción en su contra, dejándolos desinteresados ​​en usted hasta que mueren días después.

Entomólogos de la Universidad de Maryland viajaron a África Occidental para comprobar su teoría. Tomaron veneno de arañas y escorpiones y lo mezclaron con hongos nativos de la región. Cada espora de este hongo supercargado, de tamaño microscópico, significaba la muerte de los mosquitos. Y aún mejor: «No daña a las personas», afirmó Raymond St. Leger, profesor de la Universidad de Maryland que dirigió el estudio.

“Usamos mosquitos machos para propagar el hongo”, dijo. “Simplemente dejamos que los mosquitos machos caminen sobre el hongo, luego salen y encuentran a las hembras”.

Son las hembras las que buscan tus tobillos, brazos y todo lo demás. Pero cuando los mosquitos machos se aparean con ellas, les transmiten la toxina nerviosa añadida al hongo, convirtiéndolo en una enfermedad de transmisión sexual mortal.

“Ya no nos reconocen, ya no se alimentan de nosotros, por lo que ya no transmiten enfermedades”, dijo St. Leger.

Eso es lo importante, porque si bien los mosquitos son simplemente molestos en la zona, son mortales en otras partes del mundo. Millones de personas mueren por enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, en partes de África y Asia. St. Leger afirmó que esos problemas se están extendiendo lentamente a Estados Unidos.

“Nos está afectando”, dijo St. Leger. “Casi todo lo que hemos hecho con el mundo ha beneficiado a los mosquitos. Así que, debido al calentamiento global, tenemos muchos mosquitos que antes no podían vivir en Estados Unidos, pero que ahora sí pueden hacerlo”.

Al observar brotes de malaria en lugares como Texas y Florida, le preocupa que los mosquitos causen más problemas en Estados Unidos en los próximos 10 a 20 años.

Su método para unir los venenos al hongo es muy económico de producir y se reproduce rápidamente. Pero los mosquitos de los que debe preocuparse aquí son diferentes de los que propagan enfermedades en África y Asia. Además, los hongos utilizados para transmitir los venenos también son nativos de esas tierras, por lo que podrían no tener un gran impacto aquí.

“No sabemos si estos hongos africanos funcionarían bien en América, un entorno diferente”, dijo. “Así que no hay una solución universal”.

Mientras tanto, también está trabajando en otras maneras de atraer a más mosquitos para que transmitan los hongos más allá de la reproducción. El equipo también está trabajando para que los hongos huelan a flores, algo que a los pequeños bichos les encanta. Pero le preocupa que no se cuente con el apoyo adecuado para probar métodos similares en EE. UU.