La policía busca a un joven que desapareció del cuartel de la Marina en VA.

Las autoridades han emitido una “alerta de adulto críticamente desaparecido” para una joven de 21 años que desapareció de su cuartel en una base naval en Virginia.

Angelina Petra Resendiz fue vista por última vez a las 10 am del 29 de mayo en su cuartel en la Estación Naval de Norfolk, dijo la Policía Estatal de Virginia en una alerta de personas desaparecidas .

Reséndiz es descrita como una mujer de 1.52 metros y 50 kilos, con ojos marrones y cabello negro. Un cartel de persona desaparecida no incluía una descripción de su ropa. No tenía vehículo conocido al momento de su desaparición, según informó la policía.

La desaparición «representa una amenaza creíble para su salud y seguridad», declaró la policía estatal. Su desaparición está siendo investigada por el Servicio de Investigación Criminal Naval. La policía estatal emitió el martes la «alerta de adulto gravemente desaparecido» en nombre de la agencia militar.

Resendiz trabaja como especialista culinaria en la Estación Naval de Norfolk, según informó WTKR, afiliada de CBS . Su madre, Esmeralda Castle, declaró a WTKR que la desaparición es inusual. Comentó al medio que viajaría a Virginia para colaborar en la búsqueda.

Mi hija ha desaparecido, y no se iría sin permiso. Angie tiene demasiado miedo de faltar al trabajo; no lo haría. Algo anda mal… Necesito empezar a buscar a mi hija. No sé qué está pasando, dijo Castle.

La Estación Naval de Norfolk es la base naval más grande del mundo. Apoya a la Flota Atlántica de los Estados Unidos y alberga decenas de buques, según el Departamento de Estado .

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Resendiz debe llamar al Servicio de Investigación Criminal Naval al 877-579-3648.