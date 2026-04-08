Un ex marine acusado de tiroteo masivo recibe la orden de someterse a tratamiento psiquiátrico

Un juez ordenó el martes que un veterano de la Infantería de Marina, acusado de tres cargos de asesinato en primer grado por un tiroteo masivo en un bar costero de Carolina del Norte el año pasado, se someta a tratamiento psiquiátrico luego de que se determinara que no puede comprender sus procedimientos legales lo suficiente como para ayudar a sus abogados.

El caso de Nigel Max Edge estaba programado para una audiencia en el tribunal del condado de Brunswick, donde el fiscal local debía revelar si tenía la intención de solicitar la pena de muerte. Sin embargo, el fiscal de distrito Jon David declaró en un comunicado de prensa que parte del caso se suspendió debido a que varios profesionales de la salud mental plantearon dudas sobre la capacidad mental de Edge para continuar con el proceso.

“La defensa ha presentado informes de dos expertos, y esta oficina solicitó una evaluación independiente por parte de un perito forense estatal”, dijo David. “Los tres informes concluyen que el Sr. Edge actualmente carece de la capacidad para ser juzgado”.

Según David, el juez del Tribunal Superior, Jason Disbrow, ordenó que Edge fuera trasladado al Hospital Cherry, un centro psiquiátrico estatal en Goldsboro.

David afirmó que el experto en salud mental del estado determinó que Edge “podría recuperar su capacidad mental mediante un tratamiento adecuado, que incluye medicación y terapia”. Con dicha recuperación, se reanudaría el proceso legal contra Edge.

Se dejaron mensajes de voz y correos electrónicos al defensor público de Edge, Matthew Geoffrion, solicitando comentarios al respecto.

Las autoridades alegan que Edge, de 41 años, condujo una pequeña lancha motora hasta un bar de cócteles junto al muelle en Southport el pasado 27 de septiembre y abrió fuego con un rifle semiautomático de cañón corto. Tres personas murieron y varias resultaron heridas.

Edge, que enfrenta cargos adicionales, prestaba servicio en una unidad de francotiradores de élite en Irak cuando recibió cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza. Amigos y familiares afirman que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y que aún tiene una bala alojada en el cerebro.

La medida adoptada el martes tiene «el efecto práctico de suspender cualquier litigio posterior a menos que se restablezca la capacidad del acusado», dijo David, y agregó que el estado aún podría solicitar la pena de muerte «si los hechos y la ley justifican esta designación».

Edge permanecerá bajo custodia durante el tratamiento, que según David durará un tiempo «indeterminado».