GM retira del mercado más de 270.000 vehículos Chevrolet Malibu en EE. UU.

General Motors está retirando del mercado más de 270.000 vehículos Chevrolet Malibu en Estados Unidos debido a que la pantalla de la cámara de visión trasera puede mostrar una imagen distorsionada o en blanco.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) indicó en una carta que una imagen del espejo retrovisor que no se muestra correctamente reduce la visibilidad del conductor detrás del vehículo, lo que aumenta el riesgo de un accidente.

Un informe de seguridad de la agencia indicó que el proveedor de GM identificó un problema con el proceso de unión utilizado para ensamblar la carcasa de la cámara, lo que podría debilitar la adhesión en algunos conjuntos. La investigación del fabricante de automóviles determinó que la configuración de montaje de la cámara Sharp Electronics en el Chevrolet Malibu podría exponerla a la humedad, lo que podría provocar una unión insuficiente de la carcasa.

La llamada a revisión incluye vehículos Chevrolet Malibu de los años modelo 2023 a 2025.

GM afirmó no tener conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con el problema de la llamada a revisión.

Los concesionarios reemplazarán la cámara de visión trasera de forma gratuita.

Se prevé que las cartas de notificación a los propietarios comiencen a enviarse por correo el 18 de mayo. Las personas también pueden comunicarse con el servicio al cliente de Chevrolet al 1-800-222-1020 o con la línea directa de seguridad vehicular de la NHTSA al 1-888-327-4236. También puede encontrar información en www.nhtsa.gov.