La Universidad Americana ayuda a la NASA a rastrear la historia

Mientras cuatro astronautas hacen historia en el espacio, los estudiantes de la American University siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

La AU es una de las ocho universidades de todo el mundo que la NASA seleccionó para rastrear las ondas de radio de la nave espacial Orión durante el viaje de 10 días de Artemis II alrededor de la Luna.

“La NASA quería evaluar la capacidad de las universidades para rastrear objetos a medida que abandonan la órbita terrestre”, dijo el profesor Michael Robinson, asesor del proyecto.

“Así que averigüe: ¿dónde está? ¿A qué distancia está? ¿A qué velocidad se mueve?”

El equipo, liderado por estudiantes, cuenta con unos 12 miembros y está dirigido por Ankur Purao, estudiante de último año, quien declaró a WTOP: «Es realmente genial formar parte de este proyecto».

“Es lo más lejos que han llegado los humanos”, dijo Purao. “Dentro de 40 años podré decirles a mis hijos: ‘Oye, yo formé parte de eso y contribuí a la misión Artemis’”.

El equipo realiza el seguimiento de la nave espacial desde un centro de eventos agrícola en el norte de Virginia con el que la escuela está afiliada.

“Estábamos tratando de encontrar un espacio para este proyecto que tuviera poco ruido de radio, algo que no encontraríamos aquí en Washington D.C., con todas las señales de radiodifusión”, dijo Purao.

Los estudiantes escribieron programas informáticos para programar radios y equipos con el fin de buscar la nave espacial.

“Creo que parte del experimento consiste en averiguar las capacidades de diferentes tecnologías e infraestructuras, como las distintas antenas parabólicas, y cuál es la mejor manera de rastrear la antena”, dijo Purao.

¿Qué pudo observar el equipo utilizando la antena parabólica de 2,5 metros de diámetro?

“Básicamente, se trata de ver un pequeño punto en una línea en la pantalla de una computadora e intentar averiguar cuál es el punto correcto”, dijo Purao.

“Si eso es algo que realmente estamos viendo, o simplemente un montón de ruido proveniente de lo que sea que esté ahí fuera.”

Purao confirmó que creen haber encontrado el punto exacto.

“Creemos que sí lo hemos visto”, dijo Purao.

Para Robinson, la parte más «sorprendente» del proyecto «ni siquiera es científica».

“El entusiasmo de los estudiantes es palpable”, dijo Robinson. “No había visto este nivel de entusiasmo por la ciencia en años. Los estudiantes están pasando de ser incapaces de manejar una llave inglesa a rastrear una nave espacial”.

El equipo de la AU continuará rastreando la nave espacial Orion hasta que americe en el Océano Pacífico el viernes.