Takeo Fujisawa entra al Salón de la Fama del Automóvil

Takeo Fujisawa, cofundador de Honda Motor Co., Ltd., será incluido en el Salón de la Fama del Automóvil en una ceremonia de premiación que se realizará en The Fillmore Detroit el 20 de julio.

De esa manera, Fujisawa se unirá al fundador de Honda, Soichiro Honda, quien fue incluido en 1989 como el primer ejecutivo automotriz japonés honrado por el Salón de la Fama del Automóvil, ubicado en Dearborn, Michigan.

Nacido el 10 de noviembre de 1910, Fujisawa originalmente aspiraba a convertirse en maestro, pero primero trabajó como vendedor para una empresa de productos de acero y luego para una empresa maderera.

Fue en esa oportunidad cuando conoció a Soichiro Honda, en agosto de 1949, aproximadamente un año después de la fundación de Honda Motor. Co., entonces una pequeña empresa local, en Hamamatsu, Japón.

El encuentro se dio justo después del lanzamiento del Dream D-Type, considerado el primer producto de motocicleta completo de Honda. Si bien los dos hombres tenían diferentes personalidades y capacidades, Honda y Fujisawa congeniaron casi de inmediato.

Rápidamente desarrollaron una relación de confianza hasta que Fujisawa se unió a Honda Motor en octubre de 1949.

Como presidente de la empresa, Soichiro Honda retuvo la responsabilidad del diseño de productos y el desarrollo tecnológico y las operaciones de fabricación, inventando muchos vehículos innovadores, incluyendo el Super Cub, que se convirtió en el producto de movilidad más vendido del mundo.

Fujisawa lo respaldó, con la responsabilidad del lado comercial de la empresa, incluidas las ventas, las finanzas y el marketing.

El conocimiento de mercadotecnia de Fujisawa, su fuerte sentido comercial y su gran capacidad para trazar caminos únicos hacia el crecimiento demostraron ser la combinación perfecta para la perspicacia en ingeniería y la visión de movilidad de Soichiro Honda.

La sociedad duró 25 años, hasta marzo de 1973 cuando Honda y Fujisawa se jubilaron juntos.

Desde un inicio, Fujisawa alcanzó un enorme impacto en el negocio de Honda a nivel mundial y en los EEUU, donde desempeñó un papel clave en el acercamiento al mercado estadounidense.

Fujisawa tomó varias decisiones comerciales duraderas e impactantes que siguen siendo relevantes hoy en día:

Comenzó el negocio de Honda en los EEUU, en 1959, y como director gerente sénior, tomó la desafiante decisión de establecer American Honda como la primera subsidiaria de Honda fuera de Japón.

En ese momento, toda la industria de motocicletas de EEUU vendía no más de 60,000 unidades al año. Un miembro del equipo de Honda sugirió que Estados Unidos, la «tierra del automóvil», era un objetivo demasiado difícil para Honda y que Asia era preferible.

Fujisawa tuvo otra idea. «Pensándolo bien, hagámoslo en Estados Unidos», dijo. «Tener éxito en EEUU es tener éxito en todo el mundo”.

Sin el liderazgo de Fujisawa, Honda no sería la historia de éxito en los Estados Unidos que es hoy.

Fujisawa también creó una red de distribuidores independientes en EEUU, para lo cual adoptó muchas estrategias innovadoras de ventas y marketing. A mediados de la década de 1960, Honda ya era la marca de motocicletas con más ventas en Estados Unidos.

Asimismo, en 1960 estableció una empresa de Innovación y Desarrollo (I+D) independiente, llamada Honda R&D Co., Ltd.

Fujisawa concibió la idea con dos objetivos: brindar a los ingenieros de Honda la libertad de crear valor nuevo sin verse limitados por los altibajos del día a día, y proteger la capacidad de Honda para mantener esta innovación en el futuro cuando ya no puedan confiar en el genio de Soichiro Honda.

La nueva empresa de I+D marcó el comienzo de una era de increíble innovación tecnológica y de productos, y entró en nuevas áreas comerciales, incluidas las industrias del automóvil y la aviación.