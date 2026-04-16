Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener «excelentes» llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

«Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p. m. EST», escribió Trump en su red Truth Social.