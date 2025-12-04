Revelan que usar teléfonos inteligentes antes de los 12 años está vinculado con la depresión y la falta de sueño

Los padres a menudo se sienten presionados a darles un teléfono inteligente a sus hijos porque sus compañeros de clase ya tienen uno. Pero los expertos afirman que esperar podría ayudar a proteger la salud de su hijo.

Los niños que obtienen teléfonos inteligentes a los 12 años tienen más probabilidades de tener problemas de depresión, falta de sueño y problemas de peso, según un estudio del Hospital de Niños de Filadelfia que analizó el uso de teléfonos inteligentes por parte de 10,000 niños entre 2018 y 2021.

Los investigadores descubrieron que cuanto antes un niño adquiere un teléfono inteligente, mayores son los riesgos.

“Retrasar el uso de un teléfono inteligente, especialmente durante la escuela secundaria… en realidad puede reducir el riesgo de algunos de estos problemas”, dijo la Dra. Anisha Abraham, jefa de la División de Medicina Adolescente del Children’s National Hospital en DC, y embajadora del Centro de Excelencia en Salud Mental Juvenil y Redes Sociales de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Abraham dijo que los teléfonos a menudo mantienen a los niños despiertos hasta tarde navegando y enviando mensajes de texto, lo que puede perjudicar el rendimiento escolar y el estado de ánimo.

Dormir bien es fundamental para el bienestar. Existe una estrecha relación entre dormir y sentirse bien. Sin duda, no dormir lo suficiente aumenta el riesgo de depresión u otros problemas de salud mental, afirmó.

Si bien todos los niños son diferentes, Abraham recomienda retrasar el uso de teléfonos inteligentes hasta después de la escuela secundaria, comenzar lentamente con teléfonos que no tengan todas las aplicaciones o crear reglas como no tener teléfonos en las habitaciones.

Los expertos también sugieren establecer límites claros antes de darle un teléfono a un niño. Esto debería incluir pautas para el uso de la mesa durante la cena y la hora de hacer las tareas escolares.

También use configuraciones de privacidad y contenido en los teléfonos para ayudar a evitar que su hijo vea material que no debería, dijo Abraham.

“Existen controles parentales que limitan el tiempo que un joven puede pasar usando su teléfono”, explicó.

Los controles regulares también son importantes, y alentar a sus hijos a pasar tiempo lejos de las pantallas para realizar actividad física puede ayudar a proteger la salud mental y prevenir la obesidad.

Abraham también instó a los padres a dar el ejemplo dejando también de lado sus propios teléfonos.

“La hora de comer es un ejemplo perfecto para asegurarnos de que estamos modelando ese comportamiento”, dijo Abraham. “Los padres y cuidadores deben ser modelos, y no es fácil”.

Puede encontrar más consejos en el sitio web de la Academia Estadounidense de Pediatría .