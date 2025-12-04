Advierten sobre estafadores que se hacen pasar por agentes del orden

Puede ser estresante recibir una llamada telefónica que diga «estás en problemas» y los estafadores lo saben.

La oficina del sheriff de Alexandria, Virginia, dijo que cada vez más personas están entregando su dinero sin saberlo a delincuentes.

En los últimos meses, las estafas que involucran a delincuentes que se hacen pasar por miembros de las fuerzas del orden están aumentando, a nivel local y nacional, según la Oficina del Sheriff de Alexandria .

“Las estafas tienen variaciones, pero generalmente la persona que llama se identifica como un agente del orden público y le dice a la víctima, falsamente, que se ha emitido una orden judicial porque faltó a una cita judicial, no se presentó al jurado, tiene una multa vencida o algo similar, y que será arrestado a menos que pague de inmediato”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Según ALXnow , en octubre una mujer recibió una llamada de alguien que decía ser de la oficina del sheriff y le dijo que tenía varios cargos federales en su contra y la amenazó con tres días de cárcel si no pagaba 4.000 dólares a una cuenta de Apple Pay.

Después de realizar el pago, el sospechoso supuestamente le dijo a la mujer que estaba bajo orden de silencio y que no se le permitía discutir la transacción con nadie.

En un caso anterior, una mujer fue citada por alguien que se hizo pasar por un agente del sheriff de Alexandria y se le ordenó pagar $15,000 por no presentarse a una citación del jurado, según informó ALXnow . Cuando la mujer dijo que solo tenía $4,600 en su cuenta bancaria, el estafador afirmó falsamente que un juez había aprobado esa cantidad.

A la mujer se le ordenó hacer un depósito en el cajero automático de Bitcoin más cercano, que encontró en una gasolinera en Mount Vernon Avenue.

“Ninguna agencia policial legítima en Virginia o la región jamás llamará a alguien y le exigirá dinero”, según la oficina del sheriff.

«La mejor manera de protegerse de estas estafas es simplemente colgar el teléfono», dijo el sheriff Sean Casey, advirtiendo que las personas no deben dejarse intimidar para que proporcionen información personal o financiera.

“Los verdaderos agentes no van a llamarte para amenazarte con arrestarte, así que simplemente cuelga si recibes una llamada así”.

Si alguien deja un mensaje exigiendo que le devuelvan la llamada por un asunto judicial o policial urgente, no llame al número proporcionado. En su lugar, busque el número de teléfono de la agencia y llame usted mismo, según la oficina del sheriff.

La oficina del sheriff indicó que cualquier persona que crea haber sido estafada debe llamar a su institución financiera y reportarlo a su departamento de policía local. Puede comunicarse con el Departamento de Policía de Alexandria al 703-746-4444.