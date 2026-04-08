Motociclistas invitados a Maryland repasan sus habilidades para la seguridad

El buen tiempo suele animar a los propietarios de motocicletas a sacar sus vehículos del almacenamiento invernal y volver a la carretera, ya sea para hacer recados, ir al trabajo o realizar largos paseos recreativos de fin de semana.

Al mismo tiempo, MOTORS de Maryland, o Motor Officers Teaching Other Riders Safety (Oficiales de Policía Motorizada enseñando seguridad a otros motociclistas ), da inicio a una temporada de clases para que los conductores de motocicletas puedan perfeccionar sus habilidades y mantenerse seguros en la carretera.

MOTORS es un servicio ofrecido por la Oficina de Seguridad Vial de Maryland, la Policía Estatal de Maryland y 11 agencias policiales diferentes en conjunto.

Según la MHSO, cada año mueren casi 80 motociclistas y pasajeros en accidentes, y 1.000 resultan heridos.

El sargento primero Brett Canfield, de la Policía Estatal de Maryland, habló con WTOP sobre las clases que comienzan el 16 de abril.

“Incluso tendremos tiempo para salir al exterior y practicar algunas habilidades a baja velocidad”, dijo Canfield.

Según Canfield, hay 27 clases gratuitas programadas desde mediados de abril hasta finales de septiembre.

Cada curso tiene una duración de ocho horas e incluye instrucción en el aula y práctica en carretera. Además, se realizará una evaluación práctica de una hora para comprobar las habilidades de cada conductor.

Canfield afirmó que, tanto si los motociclistas llevan años conduciendo como si son principiantes en el mundo de las dos ruedas, les insta a que tomen el curso.

“Conducir una motocicleta, sea cual sea el tipo de moto que se conduzca, ya sea una cruiser, una deportiva o una de turismo, es una habilidad que se pierde con el tiempo. Es casi como un deporte”, afirmó.

“Tienes que practicar para mantener tu nivel.”

Canfield explicó que utiliza el acrónimo ATGATT para ayudar a los motociclistas a tener en cuenta algunas medidas básicas de seguridad antes de cada viaje: «Significa ‘todo el equipo, todo el tiempo'».

“Así que, tanto si vas en moto a comprar un refresco a un 7-Eleven como si vas a hacer un viaje de tres o cuatro horas a un destino especial, asegúrate de llevar la indumentaria adecuada para que otros conductores te vean en la carretera y para protegerte en caso de que ocurra lo peor”, dijo.

Canfield explicó que eso incluye un casco certificado por el Departamento de Transporte, junto con ropa que protege al operador y lo hace más visible para los conductores de automóviles y camiones.

Los conductores también desempeñan un papel importante en la seguridad vial, afirmó.

“Los conductores que circulan por la carretera ahora solo necesitan tomarse un momento más para mirar por sus espejos, tanto el retrovisor como los laterales”, dijo.

Y tras esa primera comprobación, Canfield sugiere que los conductores «se tomen un segundo más para mirar una vez más y verificar que no haya ningún motociclista a su lado que no hayan visto la primera vez».

Los conductores suelen quejarse de que los motociclistas utilizan una maniobra llamada «entre carriles» para circular por las líneas de la carretera que hay entre dos coches.

“Eso no es legal en el estado de Maryland”, dijo Canfield.

También es ilegal en Virginia. El único estado donde está explícitamente permitido es California.

Canfield dijo que las clases también están abiertas a jinetes de estados vecinos.