Bowie elige a Estève como alcalde en elecciones especiales

Los votantes de Bowie, Maryland, eligieron a un nuevo alcalde en unas elecciones especiales el martes.

Michael Estève recibió la mayor cantidad de votos para reemplazar al ex alcalde Tim Adams, quien dejó el cargo después de ser seleccionado para ocupar el puesto del Distrito 4 en el Consejo del Condado de Prince George en enero.

Estève superó a otros siete candidatos que se postularon para un cargo público, varios de los cuales eran miembros del Consejo Municipal de Bowie.

Actualmente, Estève es el representante del Distrito 1 en el Ayuntamiento de Bowie y ha vivido toda su vida en esta ciudad de Maryland. Su plataforma electoral se centró en mejorar el reclutamiento policial, preservar los espacios verdes y abordar las complejas decisiones presupuestarias.

Los candidatos fueron: Babatunde Alegbeleye, Takisha Brown, Roxy Ndebumadu, Conrad Nkimbi, Rebecca Pearce, Wanda J. Rogers y Remington Tennessee. Dennis Brady se retiró de la contienda en marzo.

Alegbeleye, veterano, enfermero y autoproclamado «ciudadano preocupado», se postuló para el puesto del Distrito 3 del Consejo Municipal de Bowie en 2023, pero perdió ante el concejal en funciones Clinton Boyce Truesdale Sr. Se presentó como demócrata con una lista de prioridades, que incluían vivienda asequible, apoyo económico y comunitario y vecindarios seguros.

Takisha Brown es abogada y directora de la división de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Oficina de Espacio Comercial de la Administración Federal de Aviación. Recibió el apoyo de la representante de Texas, Jasmine Crockett, y de Antoinette Scott, la primera mujer afroamericana de Washington D.C. en recibir la condecoración Corazón Púrpura.

Roxy Ndebumadu, concejala del Distrito 4, alcaldesa interina y fundadora de una empresa emergente de inteligencia artificial, se postuló para suceder a Adams con una plataforma centrada en la seguridad vecinal, la innovación tecnológica y la mejora de la economía local. Recibió el apoyo de la representante estatal del Distrito 31 de Maryland, LaToya Nkongolo.

Conrad Nkimbi, graduado de la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore, dijo que una de las prioridades de su campaña era atraer más empresas a Bowie.

Rebecca Pearce, una joven de 23 años graduada de la Universidad de Howard, fue la candidata más joven en postularse para alcaldesa. Pearce destacó varias prioridades, entre ellas abordar la asequibilidad de la vivienda, apoyar a las pequeñas empresas, impulsar el desarrollo económico y mejorar los servicios municipales.

La concejala general Wanda J. Rogers trabajó anteriormente en el Departamento del Tesoro y actualmente preside la Cámara de Comercio de Greater Bowie. Autoproclamada servidora pública comprometida, destacó como prioridades de su campaña el desarrollo económico estratégico, el aumento de la seguridad pública y la comunicación abierta con la comunidad.

Remington Tennessee, graduado de la Universidad Estatal de Bowie y profesor, basó su campaña en una plataforma centrada en la participación juvenil, abordando la asequibilidad y el crecimiento económico de las empresas locales.