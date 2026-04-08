La «Reina de la Ketamina» será sentenciada por venderle a Matthew Perry las drogas que lo mataron

Una mujer que admitió haberle vendido a Matthew Perry la ketamina que lo mató será sentenciada el miércoles.

Jasveen Sangha será el tercer acusado en ser sentenciado de las cinco personas que se han declarado culpables en relación con la sobredosis de 2023 del actor de 54 años. Su papel como Chandler Bing en la serie «Friends» de NBC en las décadas de 1990 y 2000 lo convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de su época.

Sangha es el único cuyo acuerdo de culpabilidad incluyó el reconocimiento de haber causado la muerte de Perry, y es probable que reciba la sentencia más severa del grupo con diferencia.

Los fiscales solicitan a un juez federal de Los Ángeles que condene a Sangha, de 42 años, a 15 años de prisión. En los documentos judiciales, la describen como una «reina de la ketamina» que dirigía una elaborada red de narcotráfico que abastecía a clientes de alto poder adquisitivo para mantener un estilo de vida lujoso.

Los abogados de Sangha afirmaron en su escrito de sentencia que el tiempo que ha pasado en prisión desde su acusación formal en agosto de 2024 debería ser suficiente, y que los cálculos de la fiscalía sobre las directrices federales de sentencia son «erróneos». Señalan su falta de antecedentes penales y su conducta ejemplar como reclusa, así como la improbabilidad de que vuelva a dedicarse al narcotráfico.

Se espera que los familiares de Perry declaren ante el tribunal antes de la sentencia.

Fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. El médico forense dictaminó que la ketamina, utilizada habitualmente como anestésico quirúrgico, fue la principal causa de la muerte.

Perry, quien había luchado toda su vida contra la adicción, había estado usando la droga a través de su médico habitual como un tratamiento legal no autorizado para la depresión. Pero quería más de lo que el médico podía darle. Esto lo llevó inicialmente al Dr. Salvador Plasencia , quien admitió haberle vendido ketamina ilegalmente y fue sentenciado a dos años y medio de prisión después de que la fiscalía solicitara tres años. Posteriormente, esto llevó a Perry a Sangha, quien le vendió 25 viales de ketamina, incluyendo la dosis letal, por 6000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, según la fiscalía.

Otro médico, que admitió haberle suministrado a Plasencia la ketamina que le vendió a Perry, fue condenado a ocho meses de arresto domiciliario. El asistente de Perry y su amigo, que admitieron haber actuado como intermediarios del actor, están a la espera de sentencia.

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett ha declarado que busca calibrar la forma en que sentencia a cada uno de los cinco acusados ​​para que tenga sentido en su conjunto.

En septiembre, poco antes del juicio programado, Sangha se declaró culpable de un cargo por usar su casa para distribuir drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina que resultó en la muerte de una persona. También admitió haber vendido drogas a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, quien no tenía ninguna relación con Perry, antes de su muerte por sobredosis en 2019.

La fiscalía afirmó que, a pesar de la súplica de Sangha, ella continuó traficando con drogas, demostrando así su falta de remordimiento.

Sangha, que tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, se mudó de Inglaterra a Estados Unidos a los 3 años, y cuando tenía alrededor de 10 años, su familia se estableció en el sur de California.

Ella no conoció a su padre, pero ha dicho que su abuelo y su padrastro fueron figuras masculinas fundamentales en su vida. Ambos fallecieron recientemente, lo que, según la defensa, ha tenido un profundo impacto en ella.

Según sus abogados, ella tiene una relación muy cercana con su madre y su abuela, quienes le brindarían estabilidad si fuera puesta en libertad.

Sangha tiene una licenciatura de la Universidad de California, Irvine, y una maestría de la Hult International Business School en Inglaterra.

La defensa utilizó su biografía para demostrar que es una ciudadana instruida y, por lo demás, intachable, que cometió un error lamentable al involucrarse en la venta de drogas.

La fiscalía afirmó que sus circunstancias personales demuestran que no actuó por desesperación, y que eligió libremente traficar con drogas para financiar el lujoso estilo de vida que deseaba.

Los abogados de Sangha afirmaron que ella ha sido una reclusa ejemplar en la cárcel, manteniendo la sobriedad y organizando y dirigiendo reuniones de Narcóticos Anónimos.