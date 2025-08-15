Médico describe los hábitos que pueden dañar los músculos del suelo pélvico.

¿Vas al baño «por si acaso» antes de salir de casa? Un médico local dice que eso podría no ser bueno para tu salud.

Agosto es el mes de concientización sobre la disfunción del suelo pélvico, que tiene como objetivo generar conciencia sobre cómo podemos tomar medidas para mantener los músculos fuertes.

“Cuando forzamos el proceso empujando o haciendo fuerza, interrumpimos este ciclo natural”, dijo la Dra. Nwamaka Fadahunsi, uróloga de Kaiser Permanente en Maryland. “Puede provocar problemas de coordinación a largo plazo entre el cerebro, la vejiga y el suelo pélvico”.

El suelo pélvico es el músculo que sostiene un sistema de órganos, incluida la vejiga y los órganos sexuales, dijo.

Ella dijo que si usted permanece cerca del inodoro, va al baño por si acaso o espera demasiado tiempo para orinar, puede poner una tensión innecesaria en los músculos del suelo pélvico, que juegan un papel crucial en el apoyo y control de las funciones corporales.

“Con el tiempo, estos comportamientos pueden provocar dificultad para vaciar la vejiga o los intestinos, pueden provocar incontinencia (que es cuando se pierde orina sin control), provocar molestias sexuales e incluso pueden provocar prolapso de órganos pélvicos”, dijo Fadahunsi.

“Puedes pensar en (el suelo pélvico) como una hamaca que en realidad mantiene estos órganos en su lugar”, dijo.

Fadahunsi dijo que la edad es un factor de debilidad de los músculos del suelo pélvico.

“Sin duda, tiende a ocurrir en mujeres después de la menopausia o en mujeres posmenopáusicas, y de hecho también ocurre en hombres”, dijo.

Algunas medidas prácticas que recomienda para ayudar a mantener fuertes los músculos del suelo pélvico incluyen sentarse y relajarse en el inodoro y no pujar para sacar la orina más rápido.