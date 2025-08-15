En Washington los agentes federales y la Guardia Nacional asumen nuevas tareas

Suelen investigar a capos de la droga, traficantes de armas o ciberdelincuentes. Sin embargo, esta semana, agentes federales se están desplegando por la capital del país como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir la delincuencia en la ciudad.

Los agentes, a veces enmascarados, se unieron a miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques de los Estados Unidos, cuyas responsabilidades incluyen proteger los monumentos del país y controlar a las multitudes durante las manifestaciones.

Soldados con uniforme de faena vigilaban cerca de Union Station, mientras agentes de la DEA patrullaban el National Mall. Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ayudaron a interrogar a una pareja en el noroeste de Washington que se encontraban estacionados ilegalmente y comían comida para llevar de McDonald’s.

Trump anunció el lunes que asumirá el control del departamento de policía de Washington con la esperanza de reducir la delincuencia, aun cuando funcionarios municipales enfatizaron que la delincuencia ya está disminuyendo. La condición del Distrito de Columbia como distrito federal establecido por el Congreso permite al presidente tomar el control, aunque su mandato está limitado a 30 días por ley a menos que obtenga la aprobación del Congreso.

En medio de la toma de control del Departamento de Policía Metropolitana, o MPD, aquí hay una lista de algunas de las agencias federales involucradas y lo que normalmente hacen:

La Guardia Nacional

ESTA SEMANA: El Pentágono informó que 800 miembros de la Guardia Nacional han sido activados para misiones en Washington, que incluyen la seguridad de monumentos, patrullas de seguridad comunitaria y labores de embellecimiento. El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, indicó que las tropas no estarán armadas y se negó a dar más detalles sobre las implicancias de las patrullas de seguridad o las labores de embellecimiento. La Casa Blanca declaró el jueves que los miembros de la Guardia Nacional no están realizando arrestos, sino que están «protegiendo los activos federales, proporcionando un entorno seguro para que los agentes del orden realicen arrestos y disuadiendo la delincuencia violenta con una presencia visible de las fuerzas del orden».

LA HISTORIA: La Guardia Nacional sirve como la principal reserva de combate del Ejército y la Fuerza Aérea, según su sitio web. Pero también responde cuando se produce un desastre en el territorio nacional para proteger la vida y la propiedad de las comunidades.

Administración para el Control de Drogas (DEA)

ESTA SEMANA: Agentes de la DEA también se han desplegado por todo Washington, colaborando con la policía en controles de tráfico y otras medidas de seguridad. La agencia ha anunciado esta semana que sus agentes han ayudado a recuperar armas y drogas.

LA HISTORIA: La agencia suele hacer cumplir las leyes y regulaciones nacionales sobre sustancias controladas, a la vez que persigue a los cárteles de la droga, las pandillas y los narcotraficantes en Estados Unidos y en el extranjero. Por ejemplo, una investigación dirigida por la DEA logró una incautación récord de fentanilo en mayo, «desmantelando una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y peligrosas en la historia de Estados Unidos», declaró la agencia en un comunicado de prensa. La DEA también opera un laboratorio de investigación poco conocido en el norte de Virginia que trabaja para analizar los narcóticos incautados y encontrar maneras de detener el suministro. Sus químicos identifican las tácticas en constante evolución que emplean los cárteles para fabricar drogas que ingresan a Estados Unidos.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)

ESTA SEMANA: Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional, pudieron ser vistos el miércoles junto a oficiales del MPD mientras realizaban controles de tráfico en un puesto de control a lo largo de la calle 14 en el noroeste de Washington.

LA HISTORIA: HSI investiga una amplia variedad de delitos a escala global, tanto en el país como en el extranjero y en línea, con cientos de oficinas en todo el país y en el extranjero. Estos delitos incluyen el «movimiento ilegal de personas, bienes, dinero, contrabando, armas y tecnología sensible hacia, desde y a través de Estados Unidos», según informa la agencia en su sitio web. En los últimos meses, a medida que la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para controlar la inmigración en todo Estados Unidos, agentes de HSI han realizado redadas y participado en arrestos de inmigrantes en juzgados y otros lugares del país. Los agentes de HSI también investigan una amplia gama de delitos, incluyendo delitos cibernéticos, financieros y contra la propiedad intelectual.

Policía de Parques de los Estados Unidos

ESTA SEMANA: La Policía de Parques de Estados Unidos ha colaborado con controles de tráfico esta semana en el distrito y tiene una presencia regular en Washington D. C. Esta agencia federal es, de hecho, una de las más antiguas del país, fundada en 1791 por George Washington.

LA HISTORIA: La policía forma parte del Servicio de Parques Nacionales y tiene jurisdicción en todos los parques federales, con oficinas en Washington, Nueva York y San Francisco, según el sitio web de la agencia. Antes de la intervención de esta semana, ya tenía la autoridad para realizar arrestos en el Distrito de Columbia.

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)

ESTA SEMANA: Los agentes de ATF han estado ayudando con las paradas de tráfico.

LA HISTORIA DE FONDO: La agencia se centra principalmente en el uso ilegal de armas y explosivos , atentados con bombas y actos de terrorismo, y el tráfico de licor ilícito o tabaco de contrabando.