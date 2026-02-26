Maryland se suma a demandar a los CDC por cambios en el calendario de vacunación infantil

Esta semana, Maryland se unió a una demanda multiestatal contra la administración Trump por la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de revisar el calendario nacional de vacunación infantil.

La demanda , presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Norte de California, está encabezada por los fiscales generales demócratas de Arizona y California. A ellos se suman el fiscal general de Maryland, Anthony Brown (demócrata), y los fiscales generales demócratas de otros 11 estados, así como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (demócrata).

Nombra al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y sus respectivos líderes, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el director de los CDC, Jay Bhattacharya.

El año pasado, Kennedy, un veterano y declarado escéptico de las vacunas, destituyó y reemplazó a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC. Posteriormente, en enero, los CDC emitieron un nuevo calendario de vacunación infantil que anuló las recomendaciones universales de vacunación contra la hepatitis A, la influenza, la enfermedad meningocócica, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el rotavirus. Esta medida se produjo después de que los CDC eliminaran las recomendaciones universales de vacunación infantil contra la COVID-19 y la hepatitis B.

Las vacunas que anteriormente los CDC recomendaban para todos los niños ahora se recomiendan para niños con afecciones subyacentes o como opciones que los padres pueden discutir con los médicos.

La demanda alega que el panel de vacunas de los CDC fue reemplazado ilegalmente y que las nuevas recomendaciones eran ilegales, no científicas y “representaban una amenaza inmediata para la salud pública”.

La Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones médicas presentaron una demanda el mes pasado buscando bloquear las nuevas recomendaciones.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos calificó la presentación de los estados como «un truco publicitario disfrazado de demanda».

“Por ley, el secretario de salud tiene la autoridad para tomar decisiones sobre el calendario de vacunación de los CDC y la composición del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización”, declaró el portavoz. “Las reformas del calendario de vacunación de los CDC reflejan una política de salud pública sensata, compartida por países desarrollados similares”.

La mayoría de los 20 países homólogos identificados recomiendan menos de las 18 vacunas infantiles recomendadas anteriormente por los CDC. Según los nuevos protocolos, EE. UU. ahora recomienda menos vacunas que todos los demás países, excepto Dinamarca, lo cual constituye en sí mismo un caso atípico .

Pero Brown dijo el lunes que los “cambios imprudentes de la administración Trump al calendario de vacunación infantil confundirán a los padres sobre qué vacunas necesitan sus hijos para mantenerse seguros y saludables”.

“A medida que menos niños se vacunen, enfermedades prevenibles y mortales se propagarán por nuestras guarderías y escuelas, enfermando a las familias y amenazando el bienestar de los niños”, declaró Brown en una declaración preparada . “Llevaremos a la administración a los tribunales porque la vida de nuestros hijos es demasiado importante como para dejarla en manos de la ciencia basura y las teorías conspirativas”.

Si bien es común que los fiscales generales demócratas sean más litigiosos contra las administraciones presidenciales republicanas, y viceversa, Brown ha estado particularmente activo. Su oficina participó —liderando, codirigiendo o participando— en más de 100 acciones legales durante el año posterior a la toma de posesión del presidente Donald Trump, incluyendo 51 demandas y escritos presentados en apoyo de demandas de terceros.

«Les dije a los habitantes de Maryland que creía que el caos provenía de Washington y que ponía en riesgo a los habitantes de Maryland y a los estadounidenses. Pues bien, el caos llegó», declaró Brown en una entrevista en enero .

Shapiro también ha participado activamente en su rol como gobernador, participando en múltiples demandas judiciales lideradas por fiscales generales demócratas. Antes de su elección como gobernador, se desempeñó como fiscal general de Pensilvania.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, republicano, ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el asunto. Al ser preguntado por el Capital-Star sobre la demanda de los CDC, un portavoz de la oficina de Sunday declaró: «En general, la oficina del gobernador tiene la facultad de representar a sus agencias ejecutivas bajo la Ley de Abogados de la Commonwealth».