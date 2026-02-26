La policía arresta y acusa a un hombre de apuñalar hasta la muerte a una mujer en una parada de autobús

La policía del condado de Fairfax, Virginia, arrestó y acusó a un hombre de asesinato en segundo grado por el apuñalamiento fatal de una mujer en una parada de autobús en el área de Hybla Valley el lunes por la noche

La policía dijo en un comunicado de prensa el miércoles que acusó a Abdul Jalloh, de 32 años, de apuñalar y matar a Stephanie Minter, de 41 años, de Fredericksburg, en una parada de autobús en Richmond Highway y Arlington Drive.

Durante una conferencia de prensa el martes, la policía dijo que un miembro de la comunidad llamó al 911 y cuando respondieron a la escena alrededor de las 7 p. m. del lunes, encontraron a la mujer sufriendo múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo.

El capitán de la policía del condado de Fairfax, Chris Cosgriff, dijo durante una conferencia de prensa que los oficiales intentaron brindar ayuda, pero Minter murió en el lugar.

El martes, la policía respondió a una llamada sobre una persona sospechosa en Woodlawn, donde un empleado de un negocio local reconoció a Jalloh como persona de interés. La policía también relacionó a Jalloh con un caso de hurto ocurrido ese mismo día en Woodlawn. También fue acusado de hurto menor.

Jalloh se encuentra detenido sin derecho a fianza y se espera que comparezca ante el tribunal el 8 de abril.

Los detectives continúan investigando el incidente y piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Oficina de Delitos Graves al 703-246-7800, opción 2.