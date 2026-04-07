Los productos para la menopausia están en auge

Las mujeres que sufren sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor y problemas para dormir propios de la menopausia, mientras se miran al espejo y notan los signos del envejecimiento, están siendo bombardeadas con productos.

Las conversaciones más abiertas sobre la menopausia y el periodo previo a ella —llamado perimenopausia— coinciden con el auge del marketing impulsado por las redes sociales. Las mujeres se ven bombardeadas con lociones, sérums y mascarillas ligeras que prometen rejuvenecer el rostro y el cuello, suplementos dietéticos que afirman mejorar el estado de ánimo y aliviar los sofocos, y dispositivos que prometen aliviar los síntomas.

“El marketing se ha vuelto muy, muy agresivo. Es omnipresente”, dijo la Dra. Nanette Santoro, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Colorado Anschutz.

Santoro y otros médicos afirman que, antes de gastar mucho dinero en productos que prometen grandes resultados, es importante que las mujeres hablen con sus médicos sobre qué productos han demostrado ser realmente útiles y cuáles podrían ser perjudiciales.

“Realmente vale la pena ser muy, muy, muy escéptico”, dijo Santoro.

Una avalancha de marketing

A medida que finaliza la menstruación, los niveles de estrógeno y progesterona en las mujeres disminuyen. En algunas mujeres, los síntomas pueden incluir sofocos, sudoración nocturna, cambios de humor, sequedad vaginal y problemas para dormir .

La Dra. Angela Angel, ginecóloga obstetra del Texas Health Presbyterian Hospital de Dallas, explicó que antes, durante el examen anual, los médicos preguntaban a las mujeres de alrededor de 50 años si notaban algún síntoma. Sin embargo, ahora, las pacientes solicitan citas por separado e inician la conversación.

En esas citas, cuenta, muchos pacientes le dicen que ya han probado algo. «Vienen a verme porque no les ha funcionado o porque les ha provocado algún otro efecto secundario», explica Ángel.

Su hospital ha puesto en marcha recientemente un grupo de apoyo para la menopausia dirigido por médicos y, a petición de las participantes, una próxima sesión se centrará en ayudar a las mujeres a desenvolverse entre la avalancha de publicidad.

Los productos dirigidos a las mujeres en esa etapa de la vida incluyen desde pulseras y anillos que prometen aliviar los sofocos hasta mantas y ropa de cama refrescantes.

Santoro dijo que su consejo para los pacientes es «equilibrar lo que van a gastar con la posibilidad de que esto les ayude».

“Si se trata de una pulsera que cuesta 20 dólares, no es un gran gasto. Podría ofrecer alguna mejoría”, dijo Santoro. “Puede que incluso los tratamientos poco probados funcionen, pero si buscas algo que realmente funcione, vuelve. No me voy a ir y te ofreceré un tratamiento basado en la evidencia”.

Santoro afirmó que, si bien no se ha demostrado en múltiples estudios rigurosos que los suplementos dietéticos alivien los sofocos, muchos son económicos y presentan un bajo riesgo de efectos adversos. Añadió que, si una paciente desea probar algún producto que encuentre en internet, es importante que al menos se lo comunique a su médico para que le supervisen mientras lo toma, o para que le adviertan que no lo haga.

Los médicos señalan que, en la mayoría de los casos, los productos de venta libre, como los suplementos dietéticos, los champús o los productos para el cuidado de la piel que se anuncian para mujeres menopáusicas, no difieren de los productos habituales destinados a ese fin en cuanto a sus ingredientes.

Y algunos productos podrían tener efectos secundarios.

Consejos de los médicos

La Dra. Monica Christmas, directora del programa de menopausia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, explicó que no todas las mujeres experimentan el mismo síntoma. Algunas presentan pocos o ninguno, mientras que otras se ven muy afectadas por una variedad de síntomas. Lo más importante, añadió, es buscar ayuda médica.

Los médicos afirman que la terapia hormonal recetada por un médico puede aliviar los síntomas, al igual que los medicamentos no hormonales . A algunas mujeres se les recomienda evitar la terapia hormonal debido a ciertos problemas de salud.

“No todo el mundo necesita terapia hormonal, no todo el mundo es candidato a la terapia hormonal, no todo el mundo debería someterse a terapia hormonal”, dijo Angel.

Los médicos afirman que el ejercicio regular y una dieta saludable pueden ser de gran ayuda. Esto puede contribuir a la pérdida de peso, lo cual está relacionado con la reducción de los sofocos y los sudores nocturnos.

Santoro señala que evitar el alcohol es una buena medida para quienes sufren sofocos, ya que puede empeorarlos.

“Muchos de los síntomas mejoran con el tiempo, así que a veces se trata simplemente de modificar el estilo de vida, cuidarse a uno mismo y superar este período tan difícil”, dijo Christmas.

Brandi McGruder, una bibliotecaria escolar de 49 años de Dallas, se dio cuenta de que estaba en la perimenopausia el año pasado cuando salió a cenar por su cumpleaños. Cuando ella y sus amigas entraron al restaurante de carnes, tenía mucho frío. Unos 20 minutos después, tenía mucha fiebre.

Dijo que concertó una cita con su médico, quien le recetó un parche de estrógeno, que le resultó útil. McGruder comentó que había visto anuncios de productos dirigidos a mujeres de su edad, pero que lo primero que hizo fue consultar con su médico.

McGruder comentó que, si bien no le gusta cómo los síntomas le han hecho ver que está envejeciendo, también está disfrutando de esta etapa de su vida. Su consejo: “Ríanse. No pasa nada. Busquen apoyo en otras personas que estén pasando por lo mismo, no se lo tomen tan en serio”.

Preocupaciones sobre la piel

La piel experimenta cambios con el paso del tiempo, a medida que se envejece, y también durante la menopausia, cuando la piel se vuelve menos gruesa debido a la pérdida de colágeno y de parte del ácido hialurónico que la sostiene, explicó la Dra. Melissa Mauskar, dermatóloga y profesora asociada del Centro Médico UT Southwestern en Dallas.

Mauskar afirmó que usar un retinoide recetado o retinol de venta libre puede ser útil. Ambos contribuyen a la producción de colágeno y reducen la apariencia de las arrugas.

Comentó que se pueden encontrar buenas cremas hidratantes sin receta en las farmacias. Su consejo es buscar aquellas que contengan ceramidas, ya que ayudan a mantener la piel hidratada.

“Pero no conviene consumir productos con demasiados aditivos; el hecho de que sean naturales y de origen botánico no significa que sean mejores”, afirmó Mauskar. “Muchos de ellos son alérgenos de contacto que pueden aumentar la sensibilidad de las personas”.

El colágeno ingerible es uno de los productos que se comercializan para mujeres, pero advierte que los estudios son contradictorios y que ingerirlo «no significa que vaya a llegar a la piel y rellenar el rostro», aunque los productos afirmen lo contrario. Las mascarillas suaves, explicó, no son perjudiciales y algunos estudios muestran que podrían ayudar, pero no producirán resultados inmediatos. Añadió que probablemente se necesite un uso diario durante muchos años para observar mejoras.

Según explicó, el daño solar es una de las principales razones por las que los pacientes tienen más arrugas, por lo que el uso constante de protector solar es imprescindible para todas las edades.

“Creo que están saliendo al mercado muchas cosas nuevas y sofisticadas dirigidas a pacientes en la perimenopausia y la menopausia”, dijo Mauskar, “pero a veces, las cosas probadas y comprobadas, para las que al menos tenemos respaldo científico, siguen siendo mi opción preferida para mis pacientes”.