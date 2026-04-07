Dictan veredicto de no culpabilidad en juicio por triple homicidio

Un jurado dictaminó el lunes que la mujer de Washington D.C. acusada del accidente ocurrido en marzo de 2023 en Rock Creek Parkway, en el que murieron tres personas, no es culpable de asesinato en segundo grado.

Nakita Walker, de 46 años, se dio a la fuga tras un control de tráfico cerca del Kennedy Center en la madrugada del 15 de marzo de 2023, y poco después chocó contra un vehículo de transporte compartido en el que viajaban el conductor de Lyft, Mohamed Kamara, y los pasajeros Olvin Torres Velasquez y Jonathan Cabrera Mendez.

Los tres fallecieron en la colisión frontal cerca de la salida de la calle P NW en la autopista Rock Creek Parkway.

El jurado declaró a Walker culpable de tres cargos de homicidio involuntario. Su sentencia está programada para el 5 de junio.

Walker también tiene múltiples condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol y, en 2023, tenía multas de tráfico impagadas por un total de 14.300 dólares.

Al inicio del juicio, un testigo clave de la fiscalía, Donnell Thomas, contradijo su testimonio anterior .

Thomas, exnovio de Walker y que viajaba en el coche la mañana del accidente, declaró ante el tribunal que Walker no había bebido ni fumado marihuana esa misma noche, después de haber afirmado lo contrario en un testimonio anterior ante el gran jurado.

Thomas dijo que desde el accidente ha tenido problemas de memoria