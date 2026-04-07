DeSantis firma una ley para catalogar a ciertos grupos como terroristas y expulsar a sus simpatizantes estudiantiles

El gobernador Ron DeSantis promulgó el lunes una ley que le otorga, junto con otros líderes de Florida, la capacidad de catalogar a grupos como organizaciones terroristas nacionales o extranjeras y expulsar a los estudiantes de las universidades estatales que las apoyen.

La ley, criticada por defensores de la libertad de expresión, permite que un alto funcionario del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida designe a un grupo como organización terrorista nacional o extranjera, y que el gobernador y otros tres miembros del Gabinete de Florida aprueben o rechacen dicha designación. Además del gobernador, el Gabinete está integrado por el fiscal general del estado, el director financiero y el comisionado de agricultura, todos ellos elegidos por separado.

Una vez designada como organización terrorista, un grupo puede disolverse y dejar de recibir financiación estatal a través de distritos escolares o agencias estatales. Las universidades también tendrían que informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sobre la situación de los estudiantes expulsados ​​que asisten con visa.

“Esto ayudará al estado de Florida a protegerlos. Nos ayudará a proteger sus impuestos”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa. “Nos ayudará a proteger cosas que no deberían estar sucediendo en los Estados Unidos de América, y mucho menos en el estado libre de Florida”.

En diciembre pasado, DeSantis designó al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas y a los Hermanos Musulmanes como organizaciones terroristas extranjeras. El mes pasado, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva de DeSantis.

PEN America, un grupo defensor de la libertad de expresión, afirmó que la nueva ley tiene un lenguaje vago que podría restringir los programas educativos considerados como «promovientes» del terrorismo y que podría ir dirigida contra los estudiantes manifestantes que critican a los funcionarios de Florida.

La nueva ley “podría frenar la educación en todos los niveles”, afirmó William Johnson, director de PEN America en Florida. “Las implicaciones son muy preocupantes”.