Tres personas fueron rescatadas del río Potomac

Tres personas quedaron aferradas a un árbol en el río Potomac después de que su embarcación chocara contra él, informaron las autoridades el sábado.

Pete Piringer, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery, dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada cerca de Tenfoot Island en Maryland, en el área de Riley’s Lock.

El accidente se produjo cuando la lancha en la que viajaban las tres personas chocó contra un árbol, arrojándolas al río. Los servicios de emergencia las encontraron aferradas a un árbol.

Al menos una persona resultó herida.

Equipos de emergencia de los condados de Montgomery, Fairfax y Loudoun llevaron a cabo una operación conjunta de rescate acuático. Los tres navegantes fueron evaluados en la rampa para botes de Algonkian, en Virginia, antes de ser trasladados a un hospital local por los servicios de emergencia.