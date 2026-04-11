Los bebés, al ser demasiado pequeños para recibir la vacuna triple vírica, se convierten en «presas fáciles» en los brotes de sarampión

Con el pequeño Arthur demasiado pequeño para recibir la vacuna contra el sarampión y un hermano que nacerá en junio, los Otwell se pusieron nerviosos cuando la amenaza del virus altamente contagioso comenzó a influir en sus compras de comestibles.

“Íbamos al Costco que era una especie de foco de contagio”, dijo John Otwell, quien estaba al tanto de las advertencias del departamento de salud estatal sobre la exposición pública en la tienda. “Mucha gente simplemente no lo entiende; piensan que es solo un resfriado. Pero no lo es”.

Para la revisión de los 9 meses de Arthur, el brote en Carolina del Sur se había convertido en el peor del país en más de 35 años, superando al del año anterior en Texas . Esto significaba que, según las directrices estatales, Arthur podía recibir su primera dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) antes de los 12 a 15 meses habituales. Su nuevo bebé no podrá vacunarse hasta al menos los 6 meses, una perspectiva que preocupa a los padres de bebés en cualquier lugar donde se propague el sarampión.

Los bebés demasiado pequeños para ser vacunados se encuentran entre los más vulnerables durante un brote de sarampión. La enfermedad puede causar estragos en sus frágiles cuerpos, provocando que se enfermen tanto que dejen de comer y beber. Pueden desarrollar neumonía o inflamación cerebral, e incluso morir.

Los bebés dependen completamente de la inmunidad colectiva: al menos el 95 % de una comunidad debe estar vacunada para prevenir brotes de sarampión. Sin embargo, la disminución de las tasas de vacunación ha mermado la protección en Carolina del Sur y en todo el país . En el condado de Spartanburg, epicentro del brote, menos del 90 % de los estudiantes han recibido las vacunas obligatorias.

“Los bebés se convierten en presas fáciles”, dijo la Dra. Deborah Greenhouse, pediatra de Columbia. “Es responsabilidad de todos protegernos a todos”.

Sin embargo, cada vez más, algunos legisladores y funcionarios promueven la visión de la vacunación como una cuestión de libertad individual y derechos de los padres, en lugar de una cuestión de salud pública para salvaguardar a la población en su conjunto.

A nivel federal, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un veterano defensor de la lucha contra las vacunas, ha intentado reformar la política de vacunación y ha supervisado recortes multimillonarios en salud pública. Y aunque un fallo provisional de un juez federal ha frenado su impulso, se han presentado numerosos proyectos de ley en varios estados, incluido Carolina del Sur, que amenazan con reducir aún más las tasas de vacunación.

El brote de sarampión en Carolina del Sur, que sumó alrededor de 1000 casos, ha disminuido. Sin embargo, el sarampión se está propagando en muchos estados, con 17 brotes este año y 48 el año pasado, y Estados Unidos está a punto de perder su estatus como país que ha erradicado el sarampión.

Los médicos trabajan para proteger a los más pequeños contra el sarampión.

La Dra. Jessica Early jamás pensó que tendría que lidiar con el sarampión, pero esta pediatra temió por sus pacientes y por su propio bebé cuando la enfermedad apareció en su comunidad de Greer. Ella y otros médicos comenzaron a ofrecer una dosis aprobada de la vacuna MMR para bebés a partir de los 6 meses de edad. Su consultorio también comenzó a administrar la segunda dosis de la vacuna MMR —que generalmente se administra a niños de 4 a 6 años— de forma temprana.

Para disgusto de muchos médicos, nadie sabe cuántos bebés de Carolina del Sur han contraído sarampión o han sido hospitalizados a causa de esta enfermedad.

Los funcionarios estatales solo revelarán que 253 de los 997 casos correspondían a niños de 4 años o menos; afirman que no proporcionarán más detalles por motivos de confidencialidad. No es raro agrupar las estadísticas de esta manera.

Las autoridades tampoco saben con exactitud cuántos bebés fueron hospitalizados con el virus porque, al igual que en otros estados, los hospitales no están obligados a informar sobre los ingresos relacionados con el sarampión.

En todo el estado, los médicos dijeron haber recibido muchas preguntas sobre si era seguro llevar a los bebés a las salas de espera o a las guarderías.

Thomas Compton, director regional de Miss Tammy’s Little Learning Center, una red de guarderías que opera en la región afectada por el brote, declaró que 18 padres retiraron a sus hijos de sus instalaciones, a pesar de no tener casos confirmados. Algunos cancelaron los depósitos días antes de que sus hijos comenzaran las clases, lo que obligó a la empresa a despedir a una maestra.

Si bien las guarderías autorizadas deben exigir la vacunación según la ley estatal, las familias pueden obtener fácilmente exenciones por motivos religiosos. Aproximadamente una quinta parte de los 300 niños de la Sra. Tammy cuentan con exenciones de vacunación.

Cuando el sarampión se disparó , Compton dijo que los funcionarios estatales brindaron poca orientación. Su personal desinfectó superficies, como lo hicieron cuando la COVID-19 estaba en su apogeo; rastrearon los casos locales de sarampión en Facebook; y recurrieron a Google para obtener información sobre la enfermedad.

“Muchos padres estaban muy estresados”, dijo Compton. “Cada vez que teníamos algún pequeño problema de salud, nos preguntaban: ‘¿Crees que sea sarampión?’”.

La legislación estatal prohibiría las vacunas para niños menores de 2 años.

El año pasado, una investigación de Associated Press reveló que funcionarios de la administración Trump estaban instando a activistas a impulsar legislación anticientífica en las legislaturas estatales. A nivel nacional, a finales de octubre se habían presentado alrededor de 350 proyectos de ley antivacunas, según AP , incluyendo al menos ocho en Carolina del Sur.

Este año, un proyecto de ley estatal prohibiría la vacunación obligatoria para niños menores de 2 años.

“En otras palabras, eliminaría esos requisitos en las guarderías”, dijo la pediatra Greenhouse. “Y para personas como yo, eso es un golpe devastador y aterrador”.

En una reunión del subcomité, el senador estatal republicano Carlisle Kennedy afirmó que su proyecto de ley busca proteger los derechos de los padres. Su bebé nació en agosto sin riñones funcionales y recibió las vacunas según un calendario personalizado, en coordinación con los médicos.

“No queríamos administrarle vacunas antes de que su cuerpo fuera capaz de sobrevivir a ellas”, dijo.

Los detractores replicaron que la inmunidad colectiva protege a los niños en estas situaciones.

El subcomité del Senado aprobó la legislación. Greenhouse teme que esté ganando impulso.

“En el clima que vivimos actualmente, creo que cualquier proyecto de ley podría tener posibilidades de prosperar”, dijo. “Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para asegurarnos de que no prospere”.

Independientemente de si el proyecto de ley se convierte en ley, los médicos afirman que este tipo de legislación alimenta el escepticismo y la confusión respecto a las vacunas . Si bien la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda administrar a los bebés todas las vacunas que han recibido durante años, algunos padres le comentan a Greenhouse que saben que el gobierno ha recomendado menos.

“En realidad no saben en quién pueden confiar”, dijo.

Carolina del Sur, al igual que otros estados , ha facilitado la obtención de exenciones de vacunación por motivos no médicos, señaló la Dra. Martha Edwards, presidenta de la sección estatal de la Academia Estadounidense de Pediatría. En el epicentro del brote, las exenciones religiosas se han duplicado con creces desde 2020. En todo el estado, el 4 % de los estudiantes en edad escolar contarán con este tipo de exenciones en el ciclo escolar 2025-26.

“La libertad de elección de los padres es un tema muy popular en muchos estados del sur”, dijo Edwards. Pero la decisión de no vacunar, añadió, afecta el derecho de otros padres a proteger a sus hijos.

En todo el país, la protección disminuye a medida que se propaga el sarampión.

Los médicos prevén que la situación solo empeorará.

En los primeros tres meses de 2026, Estados Unidos registró 1.671 casos de sarampión. Esto representa el 73% del total de 2025, el peor año para el virus en más de tres décadas . En noviembre, funcionarios internacionales de salud determinarán si el sarampión todavía se considera eliminado en Estados Unidos.

Las tasas nacionales de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), que descendieron al 92,5 % entre los niños de preescolar en el año escolar 2024-25, frente al 95,2 % en 2019-20, ocultan tasas mucho más bajas en ciertas comunidades. En una escuela del condado de Spartanburg, solo el 21 % de los niños recibieron todas las vacunas requeridas.

Los médicos temen que sea solo cuestión de tiempo antes de que todo tipo de enfermedades prevenibles mediante vacunación amenacen vidas, como sucedió hace un siglo.

“El concepto de inmunización es uno de los mejores avances que le han sucedido a la medicina”, dijo Greenhouse. “Resulta desconcertante ver que estamos retrocediendo”.

Helen Kaiser, que vive en la zona afectada por el brote, vacunó a sus hijos gemelos de 2 años de forma temprana para protegerlos a ellos y a la comunidad.

“Jamás me lo perdonaría”, dijo, “si supiera que mi hijo contagió a otro bebé y que era algo que yo podría haber evitado”.