La brecha entre países ricos y pobres se está ampliando aún más, según un informe de la ONU

La brecha entre las naciones ricas y pobres se está ampliando aún más, ya que las medidas acordadas por muchos países el año pasado, incluida la reforma de las principales instituciones financieras mundiales, siguen siendo promesas incumplidas, concluye un informe de la ONU.

El informe que evalúa el plan adoptado en Sevilla, España, el pasado mes de junio para reducir la brecha y alcanzar los objetivos de desarrollo de la ONU para 2030 se publicó antes de las reuniones de primavera que se celebrarán la próxima semana en Washington del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las principales instituciones financieras mundiales que promueven el crecimiento económico.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que el organismo estaba preparado para mejorar las previsiones de crecimiento mundial, pero que la guerra con Irán ha ensombrecido las perspectivas de la economía mundial.

Li Junhua, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, afirmó que las tensiones geopolíticas están agravando las dificultades de los países en desarrollo para atraer financiación. «Vivimos un momento extremadamente peligroso para la cooperación internacional, ya que las consideraciones geopolíticas influyen cada vez más en las relaciones económicas y las políticas financieras», declaró.

El informe señaló que el aumento de las barreras comerciales y las repetidas crisis relacionadas con el clima también contribuyen a la creciente brecha.

En la conferencia del año pasado en Sevilla, los líderes de muchas naciones del mundo, pero no de Estados Unidos, adoptaron por unanimidad el Compromiso de Sevilla, cuyo objetivo era cerrar la brecha de financiación anual de 4 billones de dólares para el desarrollo. El compromiso abogaba por aumentar las inversiones en los países en desarrollo y reformar la arquitectura financiera internacional, incluidos el Banco Mundial y el FMI.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido reiteradamente cambios importantes en ambas instituciones, afirmando que el FMI ha beneficiado a los países ricos en lugar de a los pobres, y que el Banco Mundial ha fracasado en su misión, especialmente durante la pandemia de COVID-19, que dejó a decenas de países profundamente endeudados. Sus críticas se hacen eco de las de otros críticos externos que expresan la frustración de los países en desarrollo ante el dominio de Estados Unidos y sus aliados europeos en la toma de decisiones de las instituciones financieras.

El informe de la ONU sobre la aplicación del Compromiso de Sevilla afirma que representa «la mejor esperanza» para cerrar la creciente brecha financiera.

Sin embargo, Li afirmó que en 2025, 25 países redujeron su ayuda al desarrollo a los países más pobres, lo que provocó una caída general del 23 % con respecto a 2024, la mayor contracción anual registrada. La mayor disminución —del 59 %— provino de Estados Unidos, añadió.

Según datos preliminares, Li afirmó que se espera un descenso adicional del 5,8% en 2026.

El informe señala que los aranceles , incluidos los impuestos por la administración Trump, han tenido un impacto significativo en los países en desarrollo. Según el informe, los aranceles promedio sobre las exportaciones de las naciones más pobres del mundo aumentaron del 9% al 28% en 2025, y para los países en desarrollo, excluyendo a China, los aranceles promedio aumentaron del 2% al 19%.