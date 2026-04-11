Bloquean temporalmente el salario mínimo histórico de Minnesota para los trabajadores de residencias de ancianos

El pago de salarios mínimos sin precedentes para miles de trabajadores de residencias de ancianos en Minnesota vuelve a sufrir retrasos.

Leah Solo, directora ejecutiva de la Junta de Normas Laborales para Residencias de Ancianos del estado, declaró en una reunión de la junta el jueves que la administración Trump ha reiniciado el plazo de 90 días para revisar el salario mínimo. Según la ley estatal aún pendiente , los empleados de residencias de ancianos deben ganar al menos 19 dólares por hora este año y 20,50 dólares en 2027, y los trabajadores con licencia de enfermería percibirán un salario considerablemente mayor.

“Lamento tener que dar malas noticias”, dijo Solo a una junta que intentaba comprender la decisión de la administración Trump y que planteaba una serie de preguntas sin respuesta sobre lo que sucederá a continuación.

La medida del gobierno de Trump supone el segundo gran retraso burocrático en relación con un salario mínimo que debía entrar en vigor el 1 de enero. Esto ocurre mientras la primera junta laboral de este tipo se enfrenta a una demanda de residencias de ancianos que exigen su eliminación.

El salario mínimo debe ser aprobado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) federales, ya que estipula que CMS proporcionará 18 millones de dólares al programa Medicaid de Minnesota para ayudar a las residencias de ancianos a sufragar los aumentos salariales. El estado también aporta 18 millones de dólares.

Según la ley federal de Medicaid, los funcionarios de CMS tienen un máximo de 90 días para examinar la solicitud de financiación. Sin embargo, CMS puede extender este plazo si solicita información adicional al estado.

Según Solo, el miércoles, día 89 de este período de evaluación de 90 días, CMS escribió al estado solicitando más información y, por lo tanto, reiniciando la revisión.

Debido a que administra Medicaid, fue el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota , y no la junta de empleo, quien solicitó la aprobación federal.

Así pues, el correo electrónico que CMS envió el miércoles no fue dirigido a Solo ni a la junta de empleo, sino al Departamento de Servicios Humanos, que, a su vez, envió un correo electrónico a Solo la noche del miércoles.

No está claro qué información solicita CMS a los funcionarios de Minnesota. El Departamento de Servicios Humanos no le comunicó esto a Solo.

El jueves por la tarde, el Departamento de Servicios Humanos indicó que estaba trabajando en una respuesta a las preguntas sobre el contenido de la carta. CMS no respondió a los mensajes.

La entrada en vigor de la ley sobre salarios se retrasó inicialmente porque el Departamento de Servicios Humanos tardó varios meses en presentar su solicitud a CMS. Los funcionarios de Servicios Humanos, que se disculparon por la demora, enviaron la documentación necesaria en enero (lo que dio inicio a la revisión de 90 días).

Establecer un salario mínimo para una industria específica es una reliquia del New Deal de Franklin D. Roosevelt que ha sido resucitada por los sindicatos en los estados demócratas durante los últimos 10 años.

Minnesota es el primer estado en centrarse específicamente en el sector de las residencias de ancianos. El estado cuenta con una larga trayectoria de programas sociales que ofrecen generosos servicios al final de la vida.

Pero el sector de las residencias de ancianos ha luchado con uñas y dientes contra la junta laboral, llegando incluso a presentar una demanda el mes pasado en la que afirma que la junta «causa un daño irreparable a los proveedores de residencias de ancianos y a sus socios comerciales en todo Minnesota».

El próximo mes está prevista una audiencia en un tribunal federal para tratar la solicitud de la industria de obtener una orden judicial contra la junta laboral. La junta, integrada por miembros de la industria que buscan la disolución del organismo, dedicó los primeros 45 minutos de su reunión a una sesión a puerta cerrada para debatir la demanda.

Solo declinó hacer comentarios sobre la demanda.