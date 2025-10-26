Kamala Harris deja la puerta abierta para la candidatura presidencial de 2028

Kamala Harris no descarta otra candidatura a la Casa Blanca.

En una entrevista con la BBC publicada el sábado, Harris dijo que espera que una mujer sea presidenta en los próximos años y que «posiblemente» podría ser ella.

“No he terminado”, dijo.

La exvicepresidenta dijo que aún no ha decidido si se presentará a la presidencia en 2028, pero descartó la sugerencia de que enfrentaría pocas probabilidades de éxito.

“He dedicado toda mi carrera al servicio y lo llevo en la sangre. Y hay muchas maneras de servir”, dijo. “Nunca he hecho caso a las encuestas”.

Recientemente concedió una serie de entrevistas tras la publicación en septiembre de su libro, «107 días». El libro repasa su experiencia al reemplazar al entonces presidente Joe Biden como candidato presidencial demócrata para 2024, tras su retirada de la contienda.

Al final perdió ante el presidente republicano Donald Trump .

En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, Harris, de 60 años, también dejó claro que volver a presentarse en 2028 sigue siendo una opción. Dijo que se ve como una líder del partido, incluso en la lucha contra Trump y en la preparación para las elecciones intermedias de 2026.

Cuando se le preguntó en una entrevista con AP el 17 de octubre si tenía planes para postularse en 2028, Harris respondió: «No lo he decidido. Sinceramente. No lo he decidido. Puede que sí o puede que no. No lo he decidido».

Cuando se le preguntó específicamente si aún quería hacer el trabajo, usó el tiempo pasado y dijo: «Es un trabajo que quería hacer». Pero señaló que la única manera de hacerlo «es postularse» y ganar.

Mientras tanto, las maniobras políticas entre los demócratas para la contienda presidencial de 2028 parecen estar desarrollándose incluso antes de lo habitual.

Varios candidatos potenciales ya están tomando medidas para conocer a los votantes en estados clave, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom ; el gobernador de Kentucky, cuyo mandato está limitado, Andy Beshear ; y el representante de California, Ro Khanna . Más de 30 demócratas de alto perfil podrían finalmente presentarse a las primarias.