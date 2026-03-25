La FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer

Funcionarios federales de salud publicaron el martes una advertencia sobre las declaraciones engañosas hechas por el multimillonario de la biotecnología, el Dr. Patrick Soon-Shiong , quien recientemente les dijo a los oyentes de un podcast que el medicamento de su compañía para el cáncer de vejiga podría tratar, curar o incluso prevenir otros tipos de cáncer.

La carta de advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuestiona un anuncio de televisión y un episodio de podcast aparte que promocionan Anktiva, el producto principal de ImmunityBio Inc. Esta farmacéutica es una de las varias empresas de biotecnología adquiridas por Soon-Shiong, quien también es propietario del Los Angeles Times.

Las acciones de la compañía cayeron más del 21% en la sesión del martes, cerrando a 7,42 dólares, tras la publicación en línea de la carta de la FDA.

Anktiva fue aprobado por la FDA en 2024 para pacientes con una forma de cáncer de vejiga difícil de tratar. ImmunityBio ha estado trabajando para obtener la aprobación de la FDA y así ampliar el uso del fármaco a otras afecciones, incluyendo ciertos tipos de cáncer de pulmón y páncreas.

Las polémicas declaraciones de Soon-Shiong se produjeron durante un episodio de enero del podcast “The Sean Spicer Show”, titulado “¿Está la FDA bloqueando tratamientos contra el cáncer que salvan vidas?”.

En un momento de la entrevista, Soon-Shiong describió el fármaco de su compañía como «la molécula más importante que podría curar el cáncer». Unos minutos después, Soon-Shiong, presidente ejecutivo y director médico de la compañía, afirmó que, si bien el fármaco está aprobado para el cáncer de vejiga, «en realidad puede tratar todos los tipos de cáncer».

Más adelante en el episodio, dijo: «Tenemos la terapia para prevenir el cáncer si usted estuvo expuesto a la radiación, y esa es Anktiva».

Los reguladores de la FDA afirmaron que estas declaraciones violan las normas federales de comercialización de medicamentos porque «crean una impresión engañosa» del fármaco.

Los reguladores también señalaron que el podcast no contenía información sobre los riesgos y efectos secundarios del medicamento, que pueden incluir infecciones del tracto urinario, dolor, escalofríos y fiebre. Según la normativa de la FDA, la publicidad de medicamentos debe ofrecer una visión equilibrada de sus riesgos y beneficios.

La advertencia de la FDA, dirigida al director ejecutivo de ImmunityBio, Richard Adcock, plantea preocupaciones similares con respecto a un anuncio televisivo de Anktiva. Tanto el anuncio como el podcast se refieren al medicamento de la compañía como una «vacuna contra el cáncer», lo cual, según la FDA, es falso.

La carta otorga a la empresa 15 días para corregir los problemas y responder por escrito a la agencia sobre sus planes para cumplir con la normativa. El martes por la tarde, el enlace al podcast había sido eliminado del sitio web de ImmunityBio.

Sarah Singleton, portavoz de ImmunityBio, con sede en Culver City, California, declaró por correo electrónico que la empresa se toma la advertencia de la FDA «muy en serio» y que planea «colaborar con la agencia para abordar los asuntos planteados en la carta».

Durante la administración Trump, la FDA intensificó las advertencias contra los fabricantes de medicamentos, así como contra las farmacias en línea, incluyendo la aparición de ejecutivos de las compañías en programas de televisión y podcasts.