EEUU plantea un puñado de reformas para la OMC de cara a la reunión ministerial en Camerún

Estados Unidos ha publicado un informe en el que plantea un puñado de reformas, entre ellas replantear los principios para permitir ajustar aranceles en respuesta a desequilibrios comerciales o sobrecapacidades exportadoras, de cara a las reuniones de ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebra esta semana en Yaoundé (Camerún).

El texto, publicado por la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, se basa en un documento inicial que ya emitió Washington en diciembre y que tiene por objeto «dar impulso a las discusiones sobre la reforma» de la OMC «durante y después» de la catorceava conferencia ministerial que se celebra de jueves a domingo en la capital camerunesa.

Entre las exigencias del Gobierno de Donald Trump, un conocido crítico de la OMC que ha activado una agresiva política comercial desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, destaca la de redibujar la clausula de nación más favorecida (NMF) del organismo, que aboga por aplicar aranceles a los socios comerciales de manera idéntica, sin discriminación.

Washington argumenta que el principio fue diseñado para una era de convergencia hacia economías de mercado abiertas que ya pasó y propone vincular ahora la NMF con la reciprocidad y el grado de apertura de los mercados o permitir que los países miembros ajusten los aranceles dependiendo de desequilibrios persistentes, especialmente cuando otros socios tienen superávits comerciales «estructurales», o de las sobrecapacidades exportadoras que tengan determinados socios.

EE.UU. también cuestiona el sistema actual de auto‑declaración de “país en desarrollo”, que actualmente permite que el 75 % de los miembros, incluyendo algunas de las mayores economías globales, se beneficien del llamado trato especial y diferenciado (SDT).

En ese sentido, insiste en establecer criterios de elegibilidad para el SDT, de modo que ciertos países, por ejemplo, miembros de la OCDE o del G20, no puedan beneficiarse de ellas en las negociaciones.

Washington también carga con lo que considera un incumplimiento masivo de las obligaciones de notificación de subvenciones y propone “premiar” las medidas notificadas y dar a las no notificadas un trato menos favorable, con desventajas concretas y accionables, pero proporcionales y precedidas por la oportunidad de corregir dicho incumplimiento.

El Gobierno Trump propone también reformar la manera en que se integran y negocian los acuerdos multilaterales en la OMC, clarificar el alcance de las excepciones de «seguridad nacional» en los acuerdos del organismo o reformar también la Secretaría de la OMC, que según EE.UU. no debe fijar políticas ni hablar en nombre de los Miembros, sino limitarse a organizar su trabajo.