La escasez de huevos genera conspiraciones sobre la alimentación de pollos

Los usuarios de las redes sociales afirman haber encontrado un nuevo culpable de los precios altísimos de los huevos : el alimento para pollos.

La teoría ganó fuerza en Facebook, TikTok y Twitter en las últimas semanas, y algunos usuarios informaron que sus gallinas dejaron de poner huevos y especularon que la causa eran los productos comunes de alimentación de pollos. Algunos fueron un paso más allá al sugerir que los productores de piensos habían hecho que sus productos fueran deficientes intencionalmente para detener la producción de huevos de traspatio, lo que obligó a la gente a comprar huevos a precios inflados.

“Uno de los productores de huevos más grandes del país llegó a un acuerdo con uno de los productores de alimentos más grandes del país para cambiar la fórmula de su alimento para que ya no contenga suficientes proteínas y minerales para que sus pollos produzcan huevos”, escribió un usuario de Facebook en una publicación compartida más de 2.000 veces. “Ahora están aumentando los precios de los huevos para ganar dinero”.

Pero los expertos en aves de corral dicen que no hay evidencia para tales afirmaciones. He aquí una mirada más cercana a los hechos.

RECLAMACIÓN: Las empresas de alimentos para pollos han modificado sus productos para evitar que las gallinas de traspatio pongan huevos y aumentar la demanda de huevos comerciales.

LOS HECHOS: Los precios de los huevos en los EE. UU. en las tiendas de comestibles se duplicaron con creces durante el año pasado debido a un brote de gripe aviar, combinado con el aumento de los costos de mano de obra y suministro.

Algunos propietarios de pollos de traspatio pueden haber encontrado por separado que sus pollos tienen un bajo rendimiento, pero los expertos dicen que los problemas no están relacionados. Si bien la calidad del alimento puede afectar la capacidad de las gallinas para poner huevos, los funcionarios agrícolas estatales dijeron a The Associated Press que no han oído hablar de ningún problema generalizado que afecte la producción de huevos, y varios proveedores importantes de alimentos dicen que no han cambiado sus fórmulas.

Los expertos dicen que hay explicaciones mucho más mundanas para la escasa producción de aves de corral.

“¿Hay una conspiración amplia? No, no hay una conspiración amplia”, dijo Todd Applegate, profesor de ciencias avícolas en la Universidad de Georgia. “Más allá de la alimentación, hay muchas cosas, probablemente incluso más, del manejo y del entorno del ave que crean diferentes cosas que harían que dejara de producir o que redujera su producción”.

Más de 43 millones de los 58 millones de aves sacrificadas durante el último año para controlar el virus de la gripe aviar han sido gallinas ponedoras, informó The Associated Press .

“Debido a la influenza aviar de trayectoria alta, hemos tenido que despoblar millones de gallinas ponedoras. Y cuando sacas tantos pollos de la producción, hay menos huevos”, dijo Ken Anderson, especialista en la industria avícola de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. “Y cuando hay menos huevos, el precio sube”.

El senador demócrata estadounidense Jack Reed de Rhode Island y un grupo de defensa liderado por agricultores han pedido una investigación sobre el posible aumento de precios de los huevos por parte de los productores. Pero no hay evidencia de que la alimentación alterada de los pollos esté impulsando los precios de los huevos.

Funcionarios agrícolas en varios estados, incluidos Carolina del Norte y Georgia, dijeron a AP que no han recibido informes de problemas generalizados.

“Nuestros miembros realmente no han escuchado ningún informe exacto de ninguna correlación entre el alimento y la producción de huevos”, dijo Austin Therrell, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos, un grupo de agencias locales, estatales y federales responsables de regular los alimentos para animales. .

Therrell señaló, sin embargo, que los funcionarios respondieron preguntas de personas que vieron afirmaciones relacionadas con feeds en las redes sociales.

Otros factores podrían explicar los informes individuales de bajo rendimiento de huevos de traspatio, dicen los expertos. Las horas de luz limitadas en el invierno pueden reducir o detener la producción de huevos de gallina, al igual que el clima frío, dijo Applegate. El alimento almacenado incorrectamente puede verse comprometido y afectar la producción de huevos también.

“Los productores de parvadas de traspatio no necesariamente siguen programas de iluminación para apoyar la producción máxima de huevos”, dijo Anderson. «Mucha gente de la manada del patio trasero utiliza la luz natural».

Muchos usuarios de las redes sociales afirmaron que los productos alimenticios específicos, como los ofrecidos por Purina Animal Nutrition y Tractor Supply, una cadena de tiendas de suministros agrícolas, tenían la culpa. Algunos dijeron que sus gallinas comenzaron a poner de nuevo después de que cambiaron de alimento o hicieron el suyo propio. Pero las empresas niegan que sus productos tengan la culpa.

«Confirmamos que no ha habido cambios en la formulación de los productos de alimentación avícola de Purina», escribió en un correo electrónico Brooke Dillon, portavoz de Land O’Lakes, la empresa matriz de Purina Animal Nutrition. De manera similar, Mary Winn Pilkington, vocera de Tractor Supply, dijo que sus proveedores confirmaron que “no hubo cambios en el perfil nutricional” de sus productos alimenticios.

Los productos alimenticios han sido retirados del mercado en el pasado por una nutrición inadecuada, según Adam Fahrenholz, profesor asociado de molienda de alimentos en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Pero si bien los problemas de nutrición del alimento, como la proteína insuficiente, pueden reducir la producción de huevos, no encontró ningún mérito en las afirmaciones en línea de una conspiración masiva.

“No lo encuentro plausible desde el punto de vista de un evento planificado intencional a gran escala, ya sabes, en absoluto”, agregó Fahrenholz.

La conspiración de que las empresas de alimentos están tratando deliberadamente de sabotear el suministro de huevos de traspatio encontró una audiencia gracias a una desconfianza más amplia en los funcionarios y expertos del gobierno, dijo Yotam Ophir, profesor asistente de la Universidad de Buffalo que se enfoca en la desinformación. Es común que las personas busquen chivos expiatorios durante los períodos de ansiedad social, dijo. Los reclamos se unen a otras conspiraciones recientes que alegan un esfuerzo coordinado para socavar el suministro de alimentos de la nación.

“La narrativa oficial nos recuerda que a veces somos vulnerables a la aleatoriedad de la naturaleza”, dijo Ophir.