Mujer conspiró con neonazis para atacar la red eléctrica, dicen los federales

Una mujer de Maryland pasó meses conspirando con un líder neonazi radicado en Florida para planear un ataque a la red eléctrica de Baltimore, con la esperanza de promover su misión racista, dijeron el lunes funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El plan se frustró cuando ambos sospechosos fueron arrestados la semana pasada, lo que se sumó a una lista creciente de casos similares a medida que las autoridades advierten que la red eléctrica estadounidense podría ser un objetivo vulnerable para los terroristas domésticos.

Sarah Beth Clendaniel, de 34 años, estaba trabajando con Brandon Russell , quien fundó un pequeño grupo neonazi con sede en Florida, para planificar una serie de “ataques de francotiradores” en las subestaciones eléctricas de Maryland, según una denuncia penal revelada el lunes. El documento también incluía una foto de una mujer, identificada por las autoridades como Clendaniel, que vestía equipo táctico con una esvástica y sostenía un rifle.

No quedó claro de inmediato el lunes si alguno de los sospechosos tenía un abogado para hablar en su nombre. No hubo evidencia de que se llevara a cabo el complot ni ningún registro de daños a las subestaciones locales.

El fiscal federal Erek Barron elogió a los investigadores por interrumpir la violencia alimentada por el odio.

“Cuando estamos unidos, el odio no puede ganar”, dijo en una conferencia de prensa al anunciar los cargos.

Las autoridades se negaron a especificar cómo el ataque planeado estaba destinado a cumplir con un motivo racista, pero sugirieron que los acusados ​​querían llamar la atención sobre su causa. Russell había discutido apuntar a la red durante el clima frío “cuando la mayoría de las personas usan electricidad al máximo”, alegaron las autoridades.

Según la denuncia, Clendaniel planeaba apuntar a cinco subestaciones situadas en un anillo alrededor de Baltimore, una ciudad de mayoría negra rodeada en su mayoría por áreas suburbanas densamente blancas.

“Probablemente desperdiciaría por completo esta ciudad de forma permanente si pudiéramos hacerlo con éxito”, dijo Clendaniel a un informante confidencial que conoció a través de Russell, según la denuncia. Recientemente vivía fuera de la ciudad en los alrededores del condado de Baltimore, dijeron las autoridades.

Clendaniel le dijo al informante que estaba experimentando insuficiencia renal terminal. Con solo unos meses de vida, quería “lograr algo que valiera la pena” antes de su muerte, según la denuncia. Muchas de sus conversaciones se centraron en cómo podría conseguir un arma para llevar a cabo los ataques.

Los investigadores también encontraron un documento en sus registros de Google que compararon con un manifiesto. “Sacrificaría (asterisco) (asterisco) todo (asterisco) (asterisco) para que mi gente tenga la oportunidad de que nuestra causa tenga éxito”, afirmó, incluidas las referencias a Hitler y otros terroristas, según la denuncia.

“Identificar y desbaratar complots terroristas, tanto extranjeros como nacionales, es una de las principales prioridades del FBI”, dijo el agente Thomas Sobocinski en la conferencia de prensa del lunes. “A aquellos extremistas que buscan alterar la sociedad y causar caos en nuestras comunidades, no toleraremos esto”.

Russell, quien fundó un oscuro grupo neonazi llamado Atomwaffen Division, tiene una larga historia de vínculos con ideologías racistas extremistas y planes anteriores para interrumpir los sistemas de infraestructura estadounidenses, según la denuncia. Los líderes de la División Atomwaffen recientemente se rebautizaron como Orden Nacional Socialista. La misión del grupo es el colapso de la civilización, según el Southern Poverty Law Center.

Las autoridades federales dijeron que Russell, de 27 años, apareció en su radar después de que un tiroteo en 2017 dejó a dos de sus compañeros de cuarto muertos . Los agentes de la ley locales encontraron a Russell en la escena, vestido con un uniforme militar y llorando por la noticia. Un tercer compañero de cuarto, que luego fue arrestado, dijo a los investigadores que cometió los asesinatos para frustrar un ataque terrorista de Atomwaffen, que incluía planes para atacar la infraestructura estadounidense. Dijo que Russell no sabía nada sobre los asesinatos, ya que acababa de regresar a casa de sus deberes en la Guardia Nacional de Florida.

Russell finalmente se declaró culpable de cargos de explosivos después de que las autoridades encontraron materiales para fabricar bombas en el garaje. Cumplió cinco años en una prisión federal y estaba en libertad supervisada en el momento de su reciente arresto, dijeron las autoridades.

El abogado que lo representó en ese caso no respondió de inmediato a un mensaje el lunes.

Los recientes ataques y amenazas a la red eléctrica de EE. UU. han aumentado las preocupaciones sobre la protección de la infraestructura crítica.

En el estado de Washington , dos hombres fueron arrestados el mes pasado acusados ​​de destrozar subestaciones en ataques que dejaron a miles de personas sin electricidad durante la época navideña. Un sospechoso dijo a las autoridades que esperaban que el apagón les permitiera entrar en un negocio y robar dinero.

Un ataque con disparos en diciembre en subestaciones en el centro de Carolina del Norte también provocó cortes de energía que afectaron a decenas de miles de clientes. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han dicho que el tiroteo fue dirigido, aunque no se han realizado arrestos. Los legisladores han propuesto legislación para endurecer las sanciones por dañar intencionalmente equipos de servicios públicos.

Una cuenta vinculada a Russell envió recientemente al informante confidencial un video sobre el ataque de Carolina del Norte, discutiendo las subestaciones atacadas y sus áreas geográficas, según la denuncia.

Baltimore Gas and Electric, que controla la red eléctrica local, agradeció a las fuerzas del orden público el lunes y dijo que no hubo daños en las subestaciones, que el servicio no se interrumpió y que actualmente no se conocen amenazas para las instalaciones.

“Tenemos una asociación de larga data con las fuerzas del orden y los reguladores estatales y federales de la red para asegurar la infraestructura crítica”, dijo la compañía en un comunicado de prensa. “Este trabajo es aún más importante ahora que las amenazas han aumentado en los últimos años”.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, también elogió los esfuerzos de investigación que lograron “prevenir un ataque potencialmente catastrófico en varias de las subestaciones eléctricas de Maryland”.

Russell y Clendaniel mantuvieron correspondencia hace años mientras estaban encarcelados en instalaciones correccionales separadas, dijeron las autoridades. Los funcionarios se negaron a especificar la naturaleza de su relación o cómo se conocieron, pero la denuncia dice que hablaron sobre tener hijos juntos. Los mensajes de texto vinculados a Russell incluían una declaración de que “ir a prisión valió la pena porque de otra manera no te habría conocido”.

Su relación data de al menos 2018. En mayo pasado, dice la denuncia, Clendaniel envió un pedido en línea, una «Herramienta manual profesional de recolección de bolsillo» de 34 piezas, a la dirección de Russell en Orlando.

Clendaniel tiene un largo historial criminal en Maryland, incluida una condena por robo en 2006 en el condado de Cecil, un área mayoritariamente rural a una hora al noreste de Baltimore. Se declaró culpable del cargo después de que las autoridades la acusaran de blandir un cuchillo de carnicero y exigirle dinero al empleado de una tienda de conveniencia.

Clendaniel, entonces de 18 años, estaba embarazada en el momento de su condena. Su abogado citó problemas de salud mental y dijo que estaba recibiendo tratamiento con metadona, según The Cecil Whig . Se declaró culpable en 2016 en relación con otro caso de robo.