JPMorgan Chase Lanza Iniciativa Masiva de Prevención de Fraudes

JPMorgan Chase anunció recientemente que estaba lanzando lo que calificó como la mayor iniciativa de prevención de fraudes y estafas en la historia del banco, combinando educación para los consumidores con mejoras operativas diseñadas para reducir los ataques de fraude.

Como parte de este esfuerzo, el banco organizó varios talleres educativos gratuitos en todo el país durante esa semana, en reconocimiento de la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude. Uno de estos encuentros se llevó a cabo en el Skyland Community Center en el Noroeste de Washington DC y contó con la participación de Aja Clark, vicepresidenta y gerente comunitaria de JPMorgan Chase, quien explicó a los asistentes las múltiples formas en que los estafadores operaban para intentar robar información personal. Clark presentó ejemplos reales y enfatizó la importancia de mantenerse alerta tanto en línea como en las transacciones cotidianas.

También estuvo presente Shakira Richardson, gerente supervisora de programas del Departamento de Licencias y Protección al Consumidor del Distrito de Columbia (DCDLCP). Richardson informó a los participantes sobre cómo podían reportar incidentes si alguna vez se veían afectados por fraudes o estafas, y destacó las herramientas y recursos disponibles en el Distrito para ayudar a los consumidores a protegerse.

El evento Tambien contó con la participación de un oficial de la Policía de Washington D.C., quien ofreció orientación adicional sobre prevención y seguridad ciudadana.

Chase indicó que invertía miles de millones de dólares anualmente en tecnologías de prevención de fraudes y señaló que el año pasado evitó que sus clientes perdieran 12 mil millones de dólares en intentos de fraude y estafas.

La iniciativa incluía varias funciones de seguridad nuevas y existentes:

Chase utilizaba tecnología para detectar posibles estafas y podía enviar advertencias a través de la aplicación o detener pagos cuando se detectaba actividad sospechosa, especialmente en transacciones vinculadas a redes sociales u otras fuentes de alto riesgo.

El banco introdujo una función de “contacto de confianza” que permitía a los clientes designar a una persona que pudiera ser notificada sobre ciertas transacciones para ayudar a prevenir fraudes o abusos financieros.

El equipo de Interrupción de Estafas de Chase, desarrollado con aportes de psicólogos conductuales e investigadores, contactaba a los clientes en tiempo real cuando se identificaban posibles estafas.

El equipo para Personas Mayores y Vulnerables del banco se enfocaba en adultos mayores que pudieran ser víctimas de abuso financiero. Chase se asoció con AARP para ofrecer capacitación BankSafe a los empleados de las sucursales.

Más información estaba disponible en Chase.com/security.