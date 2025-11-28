Apuntan con una pistola a niñas que cantaban villancicos

Un grupo de niñas de 12 años visitaba casas para cantar villancicos la noche del sábado cuando, según la policía del condado de Anne Arundel, un hombre les apuntó con un arma.

Paul Susie enfrenta cargos de agresión y está acusado de apuntar una pistola cargada a las tres niñas mientras ellas estaban en la entrada de su casa cantando en la cuadra 1700 de Point No Point Drive, según la policía.

El grupo iba de casa en casa en un vecindario de Annapolis cuando una de las niñas tocó dos veces la puerta de Susie y dijo que estaban cantando villancicos, de acuerdo con los documentos judiciales.

Mientras estaba dentro de su vivienda, Susie, de 58 años, supuestamente apuntó un arma hacia las niñas a través de una ventana junto a la puerta alrededor de las 8:30 p.m., según los documentos.

Susie admitió haber estado involucrado en el incidente, según la policía.

Fue arrestado y acusado de agresión en primer y segundo grado. Según los documentos judiciales, Susie también enfrenta un cargo relacionado con el manejo de un arma de fuego bajo la influencia del alcohol.

Los documentos indican que la entrada de la casa estaba bien iluminada y que Susie le dijo a un oficial que había consumido al menos una bebida alcohólica.

La policía recuperó una pistola Glock calibre .40 cargada del armero de Susie. Él tenía un permiso legal para portar el arma.