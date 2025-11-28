MCEDC nombra a Jared Smith como nuevo presidente y director ejecutivo

La Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery (MCEDC, por sus siglas en inglés) anunció que Jared Smith asumirá como su nuevo presidente y director ejecutivo a partir del 8 de diciembre de 2025.

Smith llega al condado con más de dos décadas de experiencia en desarrollo económico y gestión empresarial tanto en gobiernos locales como estatales. Hasta hace poco, se desempeñó como director de Desarrollo Económico y Turismo de la ciudad de Henderson, en Nevada, una jurisdicción que forma parte del área metropolitana de Las Vegas y que atiende a más de dos millones de residentes. Antes de ello, como director de operaciones de la organización Las Vegas Global Economic Alliance, logró generar un impacto económico de 17.2 mil millones de dólares en seis años, la cifra más alta en la historia de la entidad.

Durante la última década, Smith ha sido una figura clave en los esfuerzos para diversificar la economía regional de Nevada, tradicionalmente basada en el turismo. Su trabajo ha contribuido a la creación de más de 20,000 empleos y a impulsar estrategias de atracción, retención y expansión empresarial, así como iniciativas de desarrollo laboral en colaboración con cientos de compañías de diversos sectores.

El ejecutivo del condado, Marc Elrich, celebró la designación: “Me complace darle la bienvenida a Jared al Condado de Montgomery. El nombramiento de un nuevo CEO en MCEDC marca el inicio de la próxima fase para avanzar en nuestra estrategia de desarrollo económico a largo plazo.”

La llegada de Smith coincide con la reciente renovación de la designación de MCEDC por parte del Concejo del Condado, que ratificó a la corporación como la entidad oficial encargada de promover la innovación, el crecimiento económico y la competitividad del condado.

La presidenta del Concejo, Kate Stewart, también destacó la importancia de este liderazgo: “A medida que continuamos atrayendo nuevas industrias y ampliando oportunidades para nuestros residentes, el liderazgo fuerte en MCEDC es esencial. Esperamos dar la bienvenida al señor Smith.”

Smith es ampliamente reconocido en el sector del desarrollo económico. Ha sido parte de equipos que han alcanzado clasificaciones nacionales destacadas en dos ocasiones y actualmente preside el Comité Nacional sobre el Futuro de la Profesión del International Economic Development Council, desde donde contribuye a definir estrategias que impactan a comunidades en todo el país.

Elana Fine, presidenta de la junta directiva de MCEDC, calificó este momento como decisivo para el condado: “La amplia experiencia de Jared y su capacidad para unir a socios de distintos sectores lo convierten en el líder que necesitamos. Su visión estratégica y su enfoque comunitario serán fundamentales para impulsar nuestra misión de crear oportunidades para empresas y residentes.”

Por su parte, Smith expresó entusiasmo por comenzar esta nueva etapa: “El Condado de Montgomery es un lugar extraordinariamente diverso, donde convergen innovación, infraestructura y talento —este último, el motor de la competitividad económica. Espero trabajar sobre la sólida base que ha construido MCEDC para atraer inversión y ampliar oportunidades en todo el condado.”

El proceso de selección se realizó a nivel nacional y estuvo a cargo de la firma Korn Ferry. La búsqueda fue supervisada por el comité especial de la junta directiva de MCEDC, copresidido por la secretaria de la junta, la Dra. Anne Khademian, y Andy Chod, junto con el tesorero Devang Shah, Pete Briskman y la concejal Marilyn Balcombe, quien participó como miembro ex officio.