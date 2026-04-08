Eric Swalwell promete oponerse al ICE en su candidatura a gobernador de California.

El representante de California, Eric Swalwell, prometió el martes oponerse enérgicamente a los agentes federales de inmigración si es elegido gobernador, y se comprometió a inhabilitarlos para trabajar en el estado y a retirarles sus licencias de conducir si se niegan a quitarse la mascarilla mientras están de servicio.

«Creen que son invencibles. No lo son», dijo Swalwell ante una gran multitud en un acto público en Sacramento, la capital del estado. No especificó cómo impulsaría esas políticas, que probablemente enfrentarían impugnaciones legales.

El evento dio inicio a una serie de actos de campaña que ha planeado por todo el estado, a menos de un mes de que se envíen las papeletas por correo a los votantes antes de las primarias del 2 de junio. Swalwell, demócrata, se encuentra entre un nutrido grupo de candidatos que luchan por obtener ventaja en una contienda donde un margen estrecho podría decidir quién avanza a las elecciones generales de noviembre. Los dos candidatos con mayor número de votos avanzan independientemente de su partido, y a los demócratas les preocupa un posible bloqueo electoral si no surge un claro favorito.

Ante un público afín, Swalwell se presentó como un congresista con amplia experiencia en la lucha contra el presidente Donald Trump. Fue fiscal en la Cámara de Representantes durante el segundo juicio político contra Trump y afirmó que desea abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyando además la retirada de su financiación. Los Ángeles fue el objetivo de una de las primeras redadas migratorias a gran escala de la administración el verano pasado y el primer lugar donde se desplegó la Guardia Nacional. Esta postura surge después de que algunos de sus rivales demócratas lo acusaran de no adoptar una postura lo suficientemente firme contra la agencia.

Presentándose como un candidato progresista y favorable a los trabajadores, Swalwell afirmó que quiere abordar el déficit presupuestario estatal con un nuevo impuesto a las empresas y utilizar fondos estatales para financiar la atención médica de las personas de bajos ingresos, incluidos los inmigrantes. También expresó su apoyo a que los empleados estatales trabajen de forma remota, un tema controvertido en Sacramento.

“Apoyaré el éxito de cualquiera que invierta y haga negocios en California, siempre y cuando trabajen conmigo para aumentar los salarios de los californianos que trabajan duro y ampliar las prestaciones”, dijo.

Las elecciones de este año marcan la primera vez desde que los votantes aprobaron el sistema de primarias de » dos candidatos » del estado hace más de una década que no hay una contienda por la gobernación sin un candidato dominante. Swalwell es considerado uno de los principales candidatos, junto con el multimillonario Tom Steyer y la excongresista Katie Porter por el lado demócrata. El republicano Steve Hilton, ex presentador de Fox News, obtuvo el respaldo de Trump esta semana. El sheriff Chad Bianco es otro republicano prominente en la contienda.

En las últimas semanas, Swalwell se ha convertido en un blanco frecuente de críticas por parte de sus compañeros demócratas, quienes lo han acusado de no presentarse a las votaciones en el Congreso y han puesto en duda si realmente reside en California. El martes, Swalwell volvió a refutar estas críticas y afirmó que no se dejará distraer.

Swalwell, oriundo de Iowa, fue elegido en 2012 y representa un distrito de la Cámara de Representantes al este de San Francisco. En 2019, llevó a cabo una breve campaña presidencial .

El gobernador demócrata Gavin Newsom, cuyo mandato está limitado, no ha respaldado a nadie para que lo suceda.