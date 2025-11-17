Ford Motor tiene nueva sede de alta tecnología

La nueva sede de Ford Motor Co. , el primer cambio de oficina central del fabricante de automóviles desde que Dwight Eisenhower era presidente, tiene el doble del tamaño de la anterior y espacio para el doble de empleados.

La nueva sede cuenta con siete restaurantes como parte de un patio de comidas de 14.864 metros cuadrados (160.000 pies cuadrados), espacio para oficinas, estudios de diseño y talleres de fabricación.

Y, por supuesto, coches.

La “joya de la corona” de la sede de Ford, según la directora global de diseño y marca de Ford Land, es una sala de exposiciones que comparó con la “guarida de un villano de James Bond”.

“Pero es impresionante. Cuando estás dentro, te sientes como si estuvieras en el centro del diseño automotriz”, dijo Jennifer Kolstad la semana pasada, después de dirigir una visita guiada para los medios de comunicación a la nueva sede de 195.096 metros cuadrados (2,1 millones de pies cuadrados).

“Su función principal es la toma de decisiones”, dijo. “Es donde mostramos nuestro nuevo producto y nuestros ejecutivos toman decisiones sobre lo que llevaremos al mercado”.

Ford está trasladando su sede por primera vez en siete décadas, reubicándose en el edificio recién construido a 4.8 kilómetros (3 millas) de distancia en su hogar de larga data de Dearborn, Michigan.

La nueva estructura se llama “Sede Mundial de Ford”. Forma parte de un campus más grande que llevará el nombre de la sede actual: Centro Mundial Henry Ford II. Henry Ford II era nieto del fundador de la compañía, Henry Ford, y tío de Bill Ford , presidente ejecutivo de la automotriz.

La sede actual de Ford, conocida como “La Casa de Cristal”, se inauguró en 1956 y será demolida. La compañía, con 122 años de antigüedad, espera completar su traslado en 2027. No está revelando el costo del proyecto.

“Ford quiere un nuevo edificio para su sede que refleje quiénes creen que son y quiénes quieren ser en el futuro. No quieren ser vistos como la compañía automotriz de ayer. Quieren ser vistos como la compañía automotriz del mañana”, dijo Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan. “Y necesitan atraer nuevos tipos de empleados. Están compitiendo por ingenieros de software, expertos en IA. Todas las empresas del planeta quieren a las mismas personas. Esas personas están acostumbradas a trabajar en oficinas nuevas y muy modernas”.

Ford no solo se está centrando en las comodidades modernas en su nueva sede, sino que también está priorizando la proximidad

Cuando la nueva sede esté completamente operativa en dos años, tendrá más de 14,000 empleados a siete minutos a pie y otros 9,000 a nueve minutos en coche, dijo Jim Dobleske, director ejecutivo de Ford Land.

Y, a diferencia de The Glass House, donde los ejecutivos están separados de sus empleados, el nuevo edificio de la sede está diseñado para permitir una mejor y mayor colaboración entre los equipos.

Algunos trabajadores ya se han instalado en la nueva sede, que será el lugar de una gran celebración de inauguración el domingo

General Motors también está en medio de una mudanza de sede , dejando su hogar en el Renaissance Center en Detroit para trasladarse a un nuevo edificio de oficinas en el centro de la ciudad .

Gordon, el profesor de negocios de Michigan, dijo que “ambas compañías quieren una nueva imagen”.

“Quieren ser vistas como empresas con visión de futuro, empresas que son buenas en software e IA y cosas por las que no han sido conocidas en el pasado”, dijo.