Roban 175.000 dólares de un cajero automático

Según la policía del condado de Fairfax, Virginia, en el transcurso de varias horas, un grupo robó 175.000 dólares de una cooperativa de crédito el mes pasado, utilizando un esquema llamado «jackpotting en cajeros automáticos».

Según la policía, el incidente ocurrió a principios de octubre en la sucursal de Apple Federal Credit Union ubicada en Members Way, en Fairfax.

En un comunicado de prensa , la policía informó que el robo de cajeros automáticos es un delito cibernético en el que los sospechosos comprometen un cajero automático para obligarlo a dispensar grandes sumas de dinero. Esto se puede lograr instalando malware o un dispositivo de «caja negra» para burlar la seguridad de la máquina. Dicha instalación puede realizarse mediante acceso físico, como una unidad USB, o interceptando las comunicaciones entre el cajero automático y su red.

En este caso concreto, la policía informó que el 3 de octubre, a las 22:18, un hombre se acercó al cajero automático del servicio para autos de la cooperativa de crédito y lo abrió con una llave. Según la policía, no está claro qué otras acciones realizó el hombre mientras el cajero estaba abierto.

Horas más tarde, el mismo hombre volvió a abrir el cajero automático justo después de la medianoche, a las 12:28 a. m.

Unos 45 minutos después, regresó con otra persona y accedieron a la máquina durante unos 15 minutos, mientras aparentemente grababan la máquina con sus teléfonos.

El conductor comenzó a retirar efectivo, sin insertar tarjeta ni tocar el cajero automático, alrededor de las 2 de la madrugada. Sostuvo un teléfono frente a la máquina mientras el dinero seguía saliendo, se ausentó brevemente y regresó, y el dinero continuó saliendo de la máquina hasta las 2:44 de la madrugada.

La policía espera que la ciudadanía pueda identificar a los dos sospechosos que aparecen en las fotos de vigilancia . Si tiene información sobre el incidente o cree haber sido víctima, llame a la unidad de delitos financieros al 703-246-3533. También puede enviar información de forma anónima a través de la línea de denuncia anónima por teléfono al 1-866-411-8477 o por internet .