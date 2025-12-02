El miembro de la Guardia Nacional baleado en DC ha mostrado signos positivos

Un miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibió un disparo la semana pasada en un descarado ataque diurno en Washington , DC, sigue en condición grave, pero mostró señales positivas al levantar el pulgar para indicar que podía escuchar la pregunta de una enfermera y mover los dedos de los pies, dijo el lunes el gobernador Patrick Morrisey.

Morrisey informó que la familia del sargento Andrew Wolfe, de 24 años, de la Fuerza Aérea de EE. UU., ha pedido al público que ore por él. Otra miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, la especialista del Ejército de EE. UU. Sarah Beckstrom, de 20 años, murió en el tiroteo.

“Andrew sigue luchando por su vida”, dijo Morrisey. “Andrew necesita oraciones”.

Morrisey dijo que aún no podía compartir detalles de los arreglos funerarios para Beckstrom y quiere respetar los deseos de su familia.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ofrece una actualización sobre el segundo miembro de la Guardia Nacional que recibió un disparo la semana pasada, el sargento de la Fuerza Aérea de EE. UU. Andrew Wolfe.

Beckstrom y Wolfe fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca mientras estaban desplegados como parte del plan de lucha contra el crimen del presidente Donald Trump que federalizó a la policía de DC.

Los investigadores están trabajando para determinar el motivo del tiroteo . Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años , está acusado de un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión.

Las autoridades dijeron que Lakanwal, quien recibió un disparo en el enfrentamiento, permanece hospitalizado y aún no se ha programado una comparecencia ante el tribunal.

Tras el tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que Trump le pidió que enviara 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington. Morrisey afirmó que no se le ha solicitado que despliegue tropas adicionales desde Virginia Occidental.

En total, casi 2200 soldados están asignados actualmente a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno. Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en agosto. A mediados de noviembre, hasta 170 de ellos se ofrecieron como voluntarios para extender su despliegue hasta finales de año, mientras que el resto regresó a Virginia Occidental.

“Nuestro único enfoque en este momento es cuidar el bienestar de los 170 militares que están en el terreno, centrarnos en la familia y asegurarnos de que se ore por ellos”, dijo Morrisey.

Trump rindió homenaje a Beckstrom y Wolfe el lunes en una fiesta de Navidad que, según un asistente, fue la primera en la Casa Blanca este año.