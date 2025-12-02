La Casa Blanca presenta una exhibición navideña reducida por las obras del salón de baile

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, develó las decoraciones navideñas de este año en la Casa Blanca, en un espacio reducido luego de que el presidente Donald Trump demoliera parte del histórico edificio para construir un nuevo salón de baile.

El tema elegido por la primera dama es «El hogar está donde está el corazón», a pesar de que pasa relativamente poco tiempo en Washington y prefiere Nueva York o Florida.

Las decoraciones incluyen un retrato gigante hecho en piezas de Lego de su esposo de 79 años, una enorme Casa Blanca de jengibre, miles de mariposas decorativas y más de 50 árboles de Navidad. Esta es la primera temporada navideña del segundo mandato de Trump.

«El hogar no es solamente un espacio físico; es la calidez y la comodidad que llevo dentro, sin importar donde me encuentre», dijo Melania Trump en un comunicado.

En años anteriores, las exposiciones navideñas más imponentes se ubicaron tradicionalmente en el ala este, donde están las oficinas de la primera dama, y por donde ingresan los invitados a los eventos de temporada de la Casa Blanca.

Pero el ala este está reducida a escombros debido a la remodelación ordenada por Trump para crear un salón de baile, a un costo de 300 millones de dólares.

Este lunes los trabajadores aún estaban derribando los últimos ladrillos del edificio.

Así que las decoraciones de este año fueron colocadas en la mansión principal del 1600 de la avenida Pensilvania, en un espacio más reducido que en años anteriores.

La pieza central es un árbol de 5,5 metros de altura en el Salón Azul, un abeto decorado con estrellas doradas para conmemorar a las familias de los miembros del servicio estadounidense caídos en combate.

Las decoraciones también incluyen colores rojo, azul y blanco para conmemorar los 250 de la Independencia estadounidense, y adornos de la iniciativa educativa «Sé el mejor» de Melania Trump.