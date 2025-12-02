Afirman que las casas pequeñas podrían resolver el problema de asequibilidad

La construcción de pequeñas casas permanentes en el condado de Loudoun podría ser parte de la solución para crear viviendas asequibles en el condado de Virginia, considerado perpetuamente el condado más rico de Estados Unidos en términos de ingresos familiares medios.

La Junta de Supervisores del Condado de Loudoun será informada el martes sobre un estudio de viabilidad que encargó, que fue preparado por la Junta Asesora de Unidades de Vivienda Asequibles del condado, o ADUAB.

El informe , incluido en los documentos de la agenda de los supervisores, concluye que “las casas pequeñas podrían ser una herramienta útil como parte de la caja de herramientas de vivienda del condado para abordar la falta de vivienda y las necesidades de vivienda”.

Las “casas pequeñas” no tienen una definición universal, pero generalmente se dividen en dos categorías: casas pequeñas móviles, sobre ruedas, y casas pequeñas permanentes, con una base fija.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Phyllis Randall, dijo que, dado que las casas sobre ruedas se consideran “casas móviles”, no se considerarán en el estudio de viabilidad.

Además, Randall ha dicho que las casas pequeñas no serán consideradas dentro del Área de Política Rural del Condado de Loudoun, que cubre alrededor de 230.000 acres (el 67% del condado), según el condado.

Según el estudio del consejo asesor, las minicasas permanentes pueden ser modulares o prefabricadas, fabricadas en contenedores, impresas en 3D o a medida. Las viviendas permanentes pueden tener entre 80 y 800 pies cuadrados (7,4 y 73,6 metros cuadrados), pero suelen tener menos de 600 pies cuadrados; algunas incluso tienen lofts o segundas plantas.

Para entender lo que podría ser posible en términos de crear una comunidad de casas pequeñas en el condado de Loudoun, el comité estudió una reciente asociación de vivienda asequible entre el condado y Enterprise Community Development, una organización sin fines de lucro dedicada a la vivienda .

La asociación involucra el antiguo aparcamiento disuasorio Ashburn North, ubicado en Russell Branch Parkway. Según el estudio, ese terreno está bajo contrato y se está planificando activamente su desarrollo; solo se utilizó para ilustrar el concepto.

El estudio de viabilidad prevé la creación de 131 unidades de alquiler asequibles en la parcela de 4,86 ​​acres y ocho unidades de propiedad.

El estudio ofrece cuatro opciones para mostrar diferentes densidades y diseños de la comunidad, que van desde 57 unidades hasta 84 unidades, cada una de 416 pies cuadrados.

“Si este tamaño y tipo de lote estuviera disponible para una comunidad de casas pequeñas, ADUAB estima que se necesitarían desarrollar entre 40 y 50 casas, si no más, para que el proyecto fuera financieramente viable”, según el informe.

Si el condado quisiera centrarse en la propiedad de vivienda, en lugar del alquiler, «utilizando el acuerdo de aparcamiento disuasorio y la propuesta de desarrollo como modelo, y asumiendo un costo de construcción y mejoras de $125,000 por unidad, con un pago de arrendamiento de terreno de $1 millón, el desarrollo de 45 minicasas para la propiedad de vivienda podría costar aproximadamente $6.7 millones. El costo propuesto para las ocho unidades de vivienda para el desarrollo de aparcamiento disuasorio es de $4.5 millones», según el estudio.

Según el personal del condado, en 2025, el precio de venta promedio de una unidad de una habitación en el condado de Loudoun es de $348,650, mientras que una unidad de dos habitaciones cuesta $464,335.